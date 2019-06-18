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«Палац», Нино Катамадзе, Ирина Дорофеева. Кто выступит в фан-зонах

19.06.2019 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 19 июня, начинают работать фан-зоны II Европейских игр. В какое время они будут открыты и что там будет происходить? TUT.BY составил шпаргалку, опираясь на официальную информацию от Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По какому графику будут работать фан-зоны?

Главная фан-зона разместилась возле Дворца спорта. Она торжественно открывается 19 июня.

График работы: с 10.00 до 00.00, 21 и 30 июня — до 4.00 (в дни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр).

Фан-зоны у «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» откроются 21 июня.

График их работы: с 10.00 до 23.30, а 21 и 30 июня до 1.00.

Днем на экранах фан-зон будут транслировать II Европейские игры, лучшие моменты спортивных состязаний и медальные церемонии. Вечером фан-зоны будут работать как концертные площадки.

Еще там будут работать точки с питанием и сувенирами.

Фан-зона у Дворца спорта: Солодуха и Нино Катамадзе

Эта площадка будет работать в международном и национальном формате. Национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения участников II Европейских игр в Минске;

Здесь выступят группы «Дрозды», «Стары Ольса», Shuma, артистка Нино Катамадзе и многие другие.

Кроме того, на сцене у Дворца спорта пройдут развлекательные шоу от радиостанции «Пилот ФМ», интеллектуальной игры «Мозгобойня». Все дни будут работать площадки с выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы.

Для детей 21 июня здесь откроют мини-фан-зону, организованную вместе с ЮНИСЕФ.

Подробная программа по дням

19 июня, среда

— Торжественное открытие фан-зоны;
— The Final Countdown — концерт Президентского оркестра РБ под управлением Виктора Бабарикина с участием Руслана Алехно, Георгия Колдуна, Ирины Дорофеевой, Ивана Вабищевича, Ксении Жук, Алены Ланской, Алексея Хлестова, Тариэла Майсурадзе.

20 июня, четверг

— оркестр «Немига», фольклорная группа «Купалинка», арт-группа «Беларусы»;
— группа Drum Ecstasy;
— Белорусский государственный ансамбль «Песняры»;
— День культуры и традиций Республики Азербайджан.

21 июня, пятница

— Трансляции соревнований;
— солисты продюсерского центра «СПАМАШ»;
— кавер-бенды OK Band, «Минское Море»;
— День культуры и традиций Израиля;
— Алена Ланская, Ольга Плотникова, Тео, Алексей Хлестов, Герман, солисты Театра песни Ирины Дорофеевой, группы «Провокация» и Litesound;
— трансляция церемонии официального открытия II Европейских игр;
— Bright Party с участием артистов электронной сцены: DJ Shane, DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Arston.

22 июня, суббота

— Трансляции соревнований;
— The Apples, SOMETHIN' REGENERATED (Великобритания);
— Clean Cut Kid, DJ Blaise (Великобритания);
— показательные выступления по историческому фехтованию;
— День культуры и традиций Великобритании.

23 июня, воскресенье

— Трансляции соревнований;
— группы «Дрозды», «Стары Ольса», Shuma, «Лас-Вегас», Ян Ярош, Лера Яскевич;
— Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии «Рустави», Государственный театр пантомим имени Шаликашвили (Грузия);

— Нино Катамадзе & Band при участии струнного оркестра «Большой романтик» и NEW LIVE BRASS (Грузия);
— показательные выступления по историческому фехтованию;
— День культуры и традиций Грузии.

24 июня, понедельник

— Трансляции соревнований;
— камерный ансамбль «Минск-классик», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Крупицкие музыки»;
— Ансамбли танца «Зубренок», «Чабарок», театр эстрадной песни «Сябрынка»;
— Группа Vassel & Rooby;
— медальные церемонии награждения победителей II Европейских игр 2019 года в Минске по легкой атлетике;
— День культуры и традиций Италии.

25 июня, вторник

— Трансляции соревнований;
— народные ансамбли «Свята», «Забава», «Узорица»;
— группы «Лас-вегас», «Топлес», «Дядя Ваня и племянники»;
— Pal Istvan Szalonna (Венгрия);
— День культуры и традиций Венгрии.

26 июня, среда

— Трансляции соревнований;
— Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича;
— Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»;
— Александр Солодуха, Макс Лоренс, ВИА «Чаровницы».

27 июня, четверг

— Трансляции соревнований;
— Palladium Electric Band, кавер-бенды «Jazz city bаnd», «DeTroit Cover band»;
— презентация культуры, истории и кулинарии Провинции Газиантеп (Турция),
— ERAY (Турция), группа «GASMEK» (Турция);
— День культуры и традиций Турции.

28 июня, пятница

— Трансляции соревнований;
— Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята»;
— Ольга Плотникова, Александра Гайдук, Usari;
— группа Carnival Youth (Латвия);
— День культуры и традиций Латвийской Республики.

29 июня, суббота

— Трансляции соревнований;
— Инна Афанасьева, DJ Shane;
— танцевальная концертная программа от Белорусской ассоциации танцевального спорта;
— День культуры России.

30 июня, воскресенье

— Трансляции соревнований;
— группы «Чистый голос», «Ягорава гара», «Палац»;
— Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры»;
— DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Shane;
— День культуры и традиций Беларуси;
— трансляция церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

Фан-зона «Минск-Арена»: мастер-классы по фитнесу и Drum Ecstasy

Площадка возле «Минск-Арены» будет работать в танцевальном формате. Самые значимые спортивные соревнования покажут на больших экранах, здесь также будет работать детская фан-зона.

Хедлайнеры этой площадки: ARSTON, UCast, Laurel, Fedorovsky, Magic Sound, Shane, Groove Dealers, Intelligency, GodsGiven, Shuma, Tempo Bay, Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Мiкiта, Ян Ярош, Drum Ecstasy, Palladium Electrik Band, Alen Hit, Тэо, Жанет, Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ирина Дорофеева. Кавер-бенды: «Харди-Гарди», «Бавария», «Иномарки», «Минское море», GreenLandia.

Подробная программа по дням

21 июня, пятница

— Развлекательная программа «50 европейских хитов» с участием кавер-бендов «Харди-Гарди», «Бавария»;
— шоу программа «Время ярких побед» с участием факелоносцев эстафеты «Пламя мира». Участники концерта: Даниель Ястремский, Анна Шаркунова, Виктория Алешко, Саша Немо, Инна Афанасьева;
— прямые трансляции лучших соревнований II Европейских игр;
— трансляция церемонии официального открытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

22 июня, суббота

— Мастер-классы по фитнесу;
— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;
— выступления фольклорных ансамблей и детских творческих коллективов;
— прямые трансляции соревнований;
— Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Tempo Bay.

23 июня, воскресенье

— Мастер-классы по фитнесу;
— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;
— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;
— прямые трансляции соревнований;
— Mikita, «Минское море», UCast.

24 июня, понедельник

— Прямые трансляции соревнований;
— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk;
— Drum Ecstasy, Palladium Electric Band, UZARI Band, Alen Hit, Shane.

25 июня, вторник

— Прямые трансляции соревнований;
— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk;
— группы «Дядя Ваня и племянники», «Топлесс», Жанет, Елена Гришанова, Fedorovski.

26 июня, среда

— Прямые трансляции соревнований;
— выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;
— группа «Тяни-Толкай», Ирина Дорофеева, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, DJ Laurel (djset);

27 июня, четверг

— Прямые трансляции соревнований;
— выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;
— группа «Дрозды», Lina Lee, Lima Osta, Лера Яскевич, Лиса, Magic Sound (dj set).

28 июня, пятница

— Прямые трансляции соревнований, выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;
— шоу кавер-бендов: «Иномарки», «Харди-Гарди», «Бавария»;
— группы «Леприконсы», Intelligency, ARSTON (dj set).

29 июня, суббота

— Мастер-классы по фитнесу;
— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;
— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;
— прямые трансляции соревнований, группы LiteSound, Groove Dealers и Ян Ярош, GodsGiven (dj set).

30 июня, воскресенье

— Мастер-классы по фитнесу;
— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;
— Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Тео, Ольга Плотникова, Анна Шаркунова, Алена Ланская, Инна Афанасьева;
— прямая трансляция официального закрытия II Европейских игр — 2019 в Минске.

Фан-зона «Чижовка-Арена»: «Стары Ольса» и «Палац»

Организаторы заявляют, что эта площадка будет работать в популярном формате.
Гостей фан-зоны на главной сцене будут ждать: Тео, Герман, «Аура», «Тяни-Толкай», «Дрозды», Саша Немо, «Стары Ольса», Алексей Хлестов, «Топлесс», Mikita, Ирина Игнатюк, «Дядя Ваня и племянники», «Лас-Вегас», Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алёна Ланская.

Подробная программа по дням

21 июня, пятница

— Bright kids: выступления юных артистов и ансамблей «Малиновка», Центра искусств «Арт-платформа»;

— Bright stage: Виктория Алешко и Ирина Дорофеева, Герман, Саша Немо, Тео, группы «Радиоволна», «Аура»;
— Трансляция церемонии официального открытия Европейских игр.

22 июня, суббота

— Прямые трансляции соревнований;
— Bright stage: ансамбль солистов п/у И. Иванова, Ирина Игнатюк;
— Bright orkestra: заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр ВС РБ», Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича.

23 июня, воскресенье

— Прямые трансляции соревнований;
— Bright folk: группа «Стары Ольса»;
— Bright party: группы «Дрозды», «Таймсквер», «Минское море», кавер-бенд «Бавария».

24 июня, понедельник

— Прямые трансляции II Европейских игр;
— Bright folk: Государственный академический ансамбль танца «Беларусь»; фольклорная группа «Купалинка», группа «Палац»;
— Bright stage: группа «Дядя Ваня и племянники».

25 июня, вторник

— Прямые трансляции;
— Bright folk: Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Стары Ольса»;
— Bright party: группа «Минское море».

26 июня, среда

— Прямые трансляции II Европейских игр;
— Bright stage": Герман Титов, Группа «Топлесс», Алексей Хлестов, Группа Mikita, кавер-группа DeTroit;
— «right Dance: DJ Magic sound.

27 июня, четверг

— Прямые трансляции соревнований;
— Bright folk: группы «БелРосы», «Палац»;
— Bright Dance: группа Vassel &Rooby.

28 июня, пятница

— Прямые трансляции II Европейских игр;
— Bright stage: группы «Тяни Толкай», «Лас-Вегас», «Дрозды», Елена Гришанова.

29 июня, суббота

— Прямые трансляции II Европейских игр;
— Bright folk: заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята», Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Ляльки корпорейшен»;
— Bright kids: солисты центра искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production, солисты Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина в сопровождении балета п/у Ольги Шамровой;
— Bright stage: Искуи Абалян, Александра Гайдук, Саша Немо, группы «Аура», «Радиоволна».

30 июня, воскресенье

— Прямые трансляции II Европейских игр;
— Bright kids: «Зубренок», «Сябрынка», «Буслік»;
— Bright folk: группы «Купалинка», «Вяликдзень»;
— Bright stage: Алёна Ланская и Виктория Алешко, ТЕО, группы «Тяни-Толкай», «Дрозды», «Дядя Ваня и племянники»;
— Трансляция церемонии официального закрытия II Европейских игр — 2019.

Что: II Европейские игры

Когда: 21 июня - 30 июня

Где: Минск

Сколько: от 15 рублей

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Во время Европейских игр в Минске будут три фан-зоны: у Дворца спорта, «Чижовка-Арены» и «Минск-Арены». Объясняем, что там будет происходить
 
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