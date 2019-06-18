«Палац», Нино Катамадзе, Ирина Дорофеева. Кто выступит в фан-зонах

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 19 июня, начинают работать фан-зоны II Европейских игр. В какое время они будут открыты и что там будет происходить? TUT.BY составил шпаргалку, опираясь на официальную информацию от Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По какому графику будут работать фан-зоны?

Главная фан-зона разместилась возле Дворца спорта. Она торжественно открывается 19 июня.

График работы: с 10.00 до 00.00, 21 и 30 июня — до 4.00 (в дни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр).

Фан-зоны у «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» откроются 21 июня.

График их работы: с 10.00 до 23.30, а 21 и 30 июня до 1.00.

Днем на экранах фан-зон будут транслировать II Европейские игры, лучшие моменты спортивных состязаний и медальные церемонии. Вечером фан-зоны будут работать как концертные площадки.

Еще там будут работать точки с питанием и сувенирами.

Фан-зона у Дворца спорта: Солодуха и Нино Катамадзе

Эта площадка будет работать в международном и национальном формате. Национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения участников II Европейских игр в Минске;

Здесь выступят группы «Дрозды», «Стары Ольса», Shuma, артистка Нино Катамадзе и многие другие.

Кроме того, на сцене у Дворца спорта пройдут развлекательные шоу от радиостанции «Пилот ФМ», интеллектуальной игры «Мозгобойня». Все дни будут работать площадки с выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы.

Для детей 21 июня здесь откроют мини-фан-зону, организованную вместе с ЮНИСЕФ.

Подробная программа по дням 19 июня, среда — Торжественное открытие фан-зоны;

— The Final Countdown — концерт Президентского оркестра РБ под управлением Виктора Бабарикина с участием Руслана Алехно, Георгия Колдуна, Ирины Дорофеевой, Ивана Вабищевича, Ксении Жук, Алены Ланской, Алексея Хлестова, Тариэла Майсурадзе. 20 июня, четверг — оркестр «Немига», фольклорная группа «Купалинка», арт-группа «Беларусы»;

— группа Drum Ecstasy;

— Белорусский государственный ансамбль «Песняры»;

— День культуры и традиций Республики Азербайджан. 21 июня, пятница — Трансляции соревнований;

— солисты продюсерского центра «СПАМАШ»;

— кавер-бенды OK Band, «Минское Море»;

— День культуры и традиций Израиля;

— Алена Ланская, Ольга Плотникова, Тео, Алексей Хлестов, Герман, солисты Театра песни Ирины Дорофеевой, группы «Провокация» и Litesound;

— трансляция церемонии официального открытия II Европейских игр;

— Bright Party с участием артистов электронной сцены: DJ Shane, DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Arston. 22 июня, суббота — Трансляции соревнований;

— The Apples, SOMETHIN' REGENERATED (Великобритания);

— Clean Cut Kid, DJ Blaise (Великобритания);

— показательные выступления по историческому фехтованию;

— День культуры и традиций Великобритании. 23 июня, воскресенье — Трансляции соревнований;

— группы «Дрозды», «Стары Ольса», Shuma, «Лас-Вегас», Ян Ярош, Лера Яскевич;

— Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии «Рустави», Государственный театр пантомим имени Шаликашвили (Грузия); — Нино Катамадзе & Band при участии струнного оркестра «Большой романтик» и NEW LIVE BRASS (Грузия);

— показательные выступления по историческому фехтованию;

— День культуры и традиций Грузии. 24 июня, понедельник — Трансляции соревнований;

— камерный ансамбль «Минск-классик», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Крупицкие музыки»;

— Ансамбли танца «Зубренок», «Чабарок», театр эстрадной песни «Сябрынка»;

— Группа Vassel & Rooby;

— медальные церемонии награждения победителей II Европейских игр 2019 года в Минске по легкой атлетике;

— День культуры и традиций Италии. 25 июня, вторник — Трансляции соревнований;

— народные ансамбли «Свята», «Забава», «Узорица»;

— группы «Лас-вегас», «Топлес», «Дядя Ваня и племянники»;

— Pal Istvan Szalonna (Венгрия);

— День культуры и традиций Венгрии. 26 июня, среда — Трансляции соревнований;

— Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича;

— Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»;

— Александр Солодуха, Макс Лоренс, ВИА «Чаровницы». 27 июня, четверг — Трансляции соревнований;

— Palladium Electric Band, кавер-бенды «Jazz city bаnd», «DeTroit Cover band»;

— презентация культуры, истории и кулинарии Провинции Газиантеп (Турция),

— ERAY (Турция), группа «GASMEK» (Турция);

— День культуры и традиций Турции. 28 июня, пятница — Трансляции соревнований;

— Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята»;

— Ольга Плотникова, Александра Гайдук, Usari;

— группа Carnival Youth (Латвия);

— День культуры и традиций Латвийской Республики. 29 июня, суббота — Трансляции соревнований;

— Инна Афанасьева, DJ Shane;

— танцевальная концертная программа от Белорусской ассоциации танцевального спорта;

— День культуры России. 30 июня, воскресенье — Трансляции соревнований;

— группы «Чистый голос», «Ягорава гара», «Палац»;

— Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры»;

— DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Shane;

— День культуры и традиций Беларуси;

— трансляция церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

Фан-зона «Минск-Арена»: мастер-классы по фитнесу и Drum Ecstasy

Площадка возле «Минск-Арены» будет работать в танцевальном формате. Самые значимые спортивные соревнования покажут на больших экранах, здесь также будет работать детская фан-зона.

Хедлайнеры этой площадки: ARSTON, UCast, Laurel, Fedorovsky, Magic Sound, Shane, Groove Dealers, Intelligency, GodsGiven, Shuma, Tempo Bay, Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Мiкiта, Ян Ярош, Drum Ecstasy, Palladium Electrik Band, Alen Hit, Тэо, Жанет, Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ирина Дорофеева. Кавер-бенды: «Харди-Гарди», «Бавария», «Иномарки», «Минское море», GreenLandia.

Подробная программа по дням 21 июня, пятница — Развлекательная программа «50 европейских хитов» с участием кавер-бендов «Харди-Гарди», «Бавария»;

— шоу программа «Время ярких побед» с участием факелоносцев эстафеты «Пламя мира». Участники концерта: Даниель Ястремский, Анна Шаркунова, Виктория Алешко, Саша Немо, Инна Афанасьева;

— прямые трансляции лучших соревнований II Европейских игр;

— трансляция церемонии официального открытия II Европейских игр 2019 года в Минске. 22 июня, суббота — Мастер-классы по фитнесу;

— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;

— выступления фольклорных ансамблей и детских творческих коллективов;

— прямые трансляции соревнований;

— Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Tempo Bay. 23 июня, воскресенье — Мастер-классы по фитнесу;

— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;

— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;

— прямые трансляции соревнований;

— Mikita, «Минское море», UCast. 24 июня, понедельник — Прямые трансляции соревнований;

— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk;

— Drum Ecstasy, Palladium Electric Band, UZARI Band, Alen Hit, Shane. 25 июня, вторник — Прямые трансляции соревнований;

— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk;

— группы «Дядя Ваня и племянники», «Топлесс», Жанет, Елена Гришанова, Fedorovski. 26 июня, среда — Прямые трансляции соревнований;

— выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;

— группа «Тяни-Толкай», Ирина Дорофеева, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, DJ Laurel (djset); 27 июня, четверг — Прямые трансляции соревнований;

— выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;

— группа «Дрозды», Lina Lee, Lima Osta, Лера Яскевич, Лиса, Magic Sound (dj set). 28 июня, пятница — Прямые трансляции соревнований, выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;

— шоу кавер-бендов: «Иномарки», «Харди-Гарди», «Бавария»;

— группы «Леприконсы», Intelligency, ARSTON (dj set). 29 июня, суббота — Мастер-классы по фитнесу;

— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;

— выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids;

— прямые трансляции соревнований, группы LiteSound, Groove Dealers и Ян Ярош, GodsGiven (dj set). 30 июня, воскресенье — Мастер-классы по фитнесу;

— интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх;

— Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Тео, Ольга Плотникова, Анна Шаркунова, Алена Ланская, Инна Афанасьева;

— прямая трансляция официального закрытия II Европейских игр — 2019 в Минске.

Фан-зона «Чижовка-Арена»: «Стары Ольса» и «Палац»

Организаторы заявляют, что эта площадка будет работать в популярном формате.

Гостей фан-зоны на главной сцене будут ждать: Тео, Герман, «Аура», «Тяни-Толкай», «Дрозды», Саша Немо, «Стары Ольса», Алексей Хлестов, «Топлесс», Mikita, Ирина Игнатюк, «Дядя Ваня и племянники», «Лас-Вегас», Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алёна Ланская.

Подробная программа по дням 21 июня, пятница — Bright kids: выступления юных артистов и ансамблей «Малиновка», Центра искусств «Арт-платформа»; — Bright stage: Виктория Алешко и Ирина Дорофеева, Герман, Саша Немо, Тео, группы «Радиоволна», «Аура»;

— Трансляция церемонии официального открытия Европейских игр. 22 июня, суббота — Прямые трансляции соревнований;

— Bright stage: ансамбль солистов п/у И. Иванова, Ирина Игнатюк;

— Bright orkestra: заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр ВС РБ», Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича. 23 июня, воскресенье — Прямые трансляции соревнований;

— Bright folk: группа «Стары Ольса»;

— Bright party: группы «Дрозды», «Таймсквер», «Минское море», кавер-бенд «Бавария». 24 июня, понедельник — Прямые трансляции II Европейских игр;

— Bright folk: Государственный академический ансамбль танца «Беларусь»; фольклорная группа «Купалинка», группа «Палац»;

— Bright stage: группа «Дядя Ваня и племянники». 25 июня, вторник — Прямые трансляции;

— Bright folk: Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Стары Ольса»;

— Bright party: группа «Минское море». 26 июня, среда — Прямые трансляции II Европейских игр;

— Bright stage": Герман Титов, Группа «Топлесс», Алексей Хлестов, Группа Mikita, кавер-группа DeTroit;

— «right Dance: DJ Magic sound. 27 июня, четверг — Прямые трансляции соревнований;

— Bright folk: группы «БелРосы», «Палац»;

— Bright Dance: группа Vassel &Rooby. 28 июня, пятница — Прямые трансляции II Европейских игр;

— Bright stage: группы «Тяни Толкай», «Лас-Вегас», «Дрозды», Елена Гришанова. 29 июня, суббота — Прямые трансляции II Европейских игр;

— Bright folk: заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята», Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Ляльки корпорейшен»;

— Bright kids: солисты центра искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production, солисты Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина в сопровождении балета п/у Ольги Шамровой;

— Bright stage: Искуи Абалян, Александра Гайдук, Саша Немо, группы «Аура», «Радиоволна». 30 июня, воскресенье — Прямые трансляции II Европейских игр;

— Bright kids: «Зубренок», «Сябрынка», «Буслік»;

— Bright folk: группы «Купалинка», «Вяликдзень»;

— Bright stage: Алёна Ланская и Виктория Алешко, ТЕО, группы «Тяни-Толкай», «Дрозды», «Дядя Ваня и племянники»;

— Трансляция церемонии официального закрытия II Европейских игр — 2019.

Что: II Европейские игры Когда: 21 июня - 30 июня Где: Минск Сколько: от 15 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт 30STM App Store Google Play