ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле снизился на 17,3 процента

19.06.2019 09:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле снизился на 17,3 процента

Согласно данным Белстата, экспорт нефтепродуктов из Беларуси за январь-апрель 2019 года снизился на 17,3% до 3,8 млн тонн.

В стоимостном выражении поставки по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизились на 18,6% до 1,8 млрд долларов.

Экспорт нефти из Беларуси за январь-апрель снизился на 9% до 488 тыс. тонн (в стоимостном выражении он уменьшился на 11,4% до 222,7 млн долларов). Весь объем поставлен в Германию.

Импорт нефти за 4 месяца составил почти 6 млн тонн (на 0,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Импорт нефтепродуктов сложился на уровне 73,6 тыс. тонн (в январе-апреле 2018-го – 1,5 млн тонн), пишет БелТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным Белстата, экспорт нефтепродуктов из Беларуси за январь-апрель 2019 года снизился на 17,3% до 3,8 млн тонн.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жанчына, чый маленькі сын патануў у возеры, мела ў крыві тры праміле алкаголю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика