Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле снизился на 17,3 процента

Источник материала: Ежедневник





Согласно данным Белстата, экспорт нефтепродуктов из Беларуси за январь-апрель 2019 года снизился на 17,3% до 3,8 млн тонн.

В стоимостном выражении поставки по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизились на 18,6% до 1,8 млрд долларов.

Экспорт нефти из Беларуси за январь-апрель снизился на 9% до 488 тыс. тонн (в стоимостном выражении он уменьшился на 11,4% до 222,7 млн долларов). Весь объем поставлен в Германию.

Импорт нефти за 4 месяца составил почти 6 млн тонн (на 0,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Импорт нефтепродуктов сложился на уровне 73,6 тыс. тонн (в январе-апреле 2018-го – 1,5 млн тонн), пишет БелТА.