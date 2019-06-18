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Лукашенко лично проводил президента Египта и передал гостинцы
19.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду рано утром лично проводил в аэропорту президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который находился в Минске с официальным визитом с 17 июня, сообщается на сайте главы государства.
Белорусский лидер также передал президенту Египта гостинцы: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб. В сообщении подчеркивается, что присутствие Лукашенко в аэропорту стало «знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита».
В ходе визита Ас-Сиси в Минск Беларусь и Египет
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В дорогу Абдель Фаттах ас-Сиси получил черную икру белорусского производства, клубнику и хлеб. Накануне состоялись переговоры лидеров двух стран.
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