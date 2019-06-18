Лукашенко лично проводил президента Египта и передал гостинцы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду рано утром лично проводил в аэропорту президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который находился в Минске с официальным визитом с 17 июня, сообщается на сайте главы государства.

Белорусский лидер также передал президенту Египта гостинцы: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб. В сообщении подчеркивается, что присутствие Лукашенко в аэропорту стало «знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита».

«Очень признателен за такой добрый жест. Хочу отдельно особо поблагодарить за ваше гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну», – сказал президент Египта, отмечая, что Лукашенко принял решение лично проводить его в аэропорту.

«Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы – друзья. И этим все сказано», – ответил своему визави Лукашенко.