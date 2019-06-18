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Лукашенко лично проводил президента Египта и передал гостинцы

19.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду рано утром лично проводил в аэропорту президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который находился в Минске с официальным визитом с 17 июня, сообщается на сайте главы государства.

Белорусский лидер также передал президенту Египта гостинцы: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб. В сообщении подчеркивается, что присутствие Лукашенко в аэропорту стало «знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита».

«Очень признателен за такой добрый жест. Хочу отдельно особо поблагодарить за ваше гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну», – сказал президент Египта, отмечая, что Лукашенко принял решение лично проводить его в аэропорту.

«Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы – друзья. И этим все сказано», – ответил своему визави Лукашенко.

В ходе визита Ас-Сиси в Минск Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Документ предусматривает создание в Египте новых и расширение ряда действующих сборочных производств белорусских машиностроительных предприятий: МТЗ, МАЗ, Минский моторный завод, «Гомсельмаш», «Амкодор», «Бобруйскагромаш».



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Теги: Минск
 
 
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В дорогу Абдель Фаттах ас-Сиси получил черную икру белорусского производства, клубнику и хлеб. Накануне состоялись переговоры лидеров двух стран.
 
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