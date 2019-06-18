Когда и как будут работать фан-зоны II Европейских игр в Могилеве и Бобруйске

Источник материала: Tut.by

Фан-зоны II Европейских игр будут работать в Могилеве — на площадке около Дворца культуры области, в Бобруйске — на стадионе имени Александра Прокопенко, пишет сайт Могоблисполкома. Обе — с 21 по 30 июня.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. спортсменов из 50 государств будут состязаться в 15 видах спорта.

Фан-зоны будут работать с 17.00 до 23.00, а в дни открытия и закрытия Евроигр — 21 и 30 июня — до 01.00. Болельщики смогут посмотреть самые значимые спортивные соревнования на больших экранах, поиграть в «Мозгобойню», поучаствовать в конкурсах и интерактивных играх. Будет работать детская мини фан-зона.

На площадках пройдут концерты с участием лучших белорусских исполнителей и групп. Помимо этого, могилевчан ожидают показательные выступления клубов восточных единоборств, мастер-классы фитнес-клубов, турнир по лазертагу, спортивный праздник «ВелоДэй» и встреча со спортсменами, закончившими выступление на II Европейских играх-2019 в Минске.

Программа работы фан-зоны в Могилеве

Фан-зона будет находиться около фонтана перед Дворцом культуры области (проспект Пушкинский, 7).

24 июня

18.00 — 19.00 — показательные выступления клубов восточных единоборств;

25 июня

18.30 — 20.00 — мастер-классы фитнес-клубов;

26 июня

19.00 — 20.00 — турнир по лазертагу;

28 июня

20.00 — 22.00 — концертно-развлекательная программа «С днем рождения, Могилев!»;

29 июня

21.00 — 22.00 — спортивный праздник «ВелоДэй»;

30 июня

17.00 — 22 00 — концертная программа; встреча со спортсменами, закончившими выступление на Европейских играх-2019 в Минске.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Программа работы фан-зоны в Бобруйске

Фан-зона будет работать на самом стадионе (улица. Интернациональная, 47А).

21 июня

21.00 — 22.00 — концерт народного вокального ансамбля «Девчата» ГУО «Детская школа искусств № 1 имени Тикоцкого»;

22 июня

20.00 — 21.00 — концерт инструментального ансамбля «Арт-альянс» ГУО «Детская школа искусств № 1 имени Тикоцкого»;

23 июня

18.00 — 19.00 — концерт с участием образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта», народного инструментального ансамбля «Бурлеска» ГУО «Детская школа искусств № 1 имени Тикоцкого», образцовой эстрадной студии «Жемчужина»;

24 июня

21.00 — 21.30 — концерт с участием вокально-эстрадной студии «Каскад», ансамбля русских народных инструментов «Виртуозы»;

25 июня

18.30 — 19.30 — концерт с участием народного казачьего ансамбля «Вольница», ансамбля аккордеонистов «Интермеццо»;

26 июня

19.00 — 20.00 — концерт камерного ансамбля «Элегия»;

27 июня

20.40 — 21.30 — концерт камерного хора Дворца искусств Бобруйска;

28 июня

20.00 — 21.00 — концерт коллектива «Дворец школы искусств № 2 имени Оловникова»;

29 июня

20.50 — 21.50 — концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного хора народной песни имени Балаханова.