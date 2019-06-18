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Перечень медиа-мероприятий с участием представителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в период с 19 – 22.06.2019 г.

19.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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  Дата, время                                                                                                                       Описание
19.06.2019 Открытие Главной фан-зоны II Европейских игр 2019 года на площадке у Дворца спорта

 

Время проведения: 19:00 – 21:00

Место проведения: пр-т Победителей, 4
19.06.2019 Пресс-тур аккредитованных СМИ в Деревню спортсменов

 

Время проведения: 16:00 – 19:00

Место проведения: Деревня спортсменов, здание 3

 

На данный момент аккредитация через сайт недоступна. Подтверждения участия будет дополнительно отправлено на почту, указанную Вами при регистрации.
20.06.2019 Эстафета огня «Пламя мира» у гостиницы «Виктория Олимп» (подробнее – в прилагаемом маршруте)

 

Время проведения: 10:00 – 10:40

Место проведения: пр.Победителей, 103
20.06.2019 Пресс-конференция по итогам подготовки и проведению II Европейских игр 2019 года с участием Председателя Координационной комиссии II Европейских игр Спироса Капралоса, исполнительного директора Европейских игр Саймона Клегга, директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгия Катулина и министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергея Ковальчука.

 

Время проведения: 12:00 – 12:50

Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8)
20.06.2019 Брифинг для аккредитованных фотографов (категория EP)

 

Время проведения: 13:00 – 13:40

Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
20.06.2019 Брифинг для аккредитованных телевизионных компаний, не обладающих правами на трансляции Игр (категория ENR)

 

Время проведения: 14:00 – 14:40

Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
20.06.2019 Завершающий этап эстафеты огня «Пламя мира», Большой символический забег в рамках благотворительной акции «Европейские забеги» с участием зам.министра спорта и туризма Республики Беларусь Бараули А.И., Шепеля О.А., и многих известных спортсменов (Ольга Мазуренок, Надежда Скардино и др.).

 

Время проведения: 15:30

Место проведения: Парк Победы.
20.06.2019 Пресс-тур аккредитованных СМИ в Деревню спортсменов, включая закладку памятной аллеи дубов шефами миссий и церемонию приветствия спортсменов на Площади флагов с участием директора Г.В.Катулина

 

Время проведения: 16:00 – 19:00

Место проведения: Деревня спортсменов, здание 3

 

На данный момент аккредитация через сайт недоступна. Подтверждения участия будет дополнительно отправлено на почту, указанную Вами при регистрации.
21.06.2019 Пресс-конференция, посвященная церемонии торжественной церемонии открытия II Европейских игр 2019 года, с участием представителей Дирекции и ООО «АРТ СИТИ 5»

 

Время проведения:17:00 – 18:00

Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
ВАЖНО!

Исходя из практики международных спортивных мероприятий, проход на Церемонию открытия II Европейских игр будет осуществляться по билетам, согласно выделенным квотам на каждую организацию. Информация о количестве билетов, выделенных вашей организации и возможности посещения Церемонии, будет рассылаться на электронную почту организации, указанной в модуле аккредитации.

Билеты можно получить 21 июня с 18.00 до 20.00 в Главном пресс-центре (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8). После 20.00 оставшиеся билеты будут распространяться в порядке живой очереди. Те, кто не получат билет, смогут посмотреть церемонию открытия в конференц-зале Главного пресс-центра.
21.06.2019 Открытие фан-зон II Европейских игр 2019 года на площадках у МКСК «Минск-арена» и ГКСУ «Чижовка-арена»

 

Время проведения: 20:00 – 22:00

Место проведения: пр-т Победителей, 111; ул.Ташкентская, 19
22.06.2019 Презентация премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS Sport Media Awards)

 

Время проведения: 14:00 – 14:45

Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
22.06.2019 Пресс-конференция Международной федерации самбо (FIAS) «Европейские игры как путь к олимпийскому признанию?»  с участием Президента FIAS Василия Шестакова, Генерального секретаря FIAS Роберто Феррариса, Президентом Европейской федерации самбо Сергея Елисеева, председателя ОО «Белорусская федерация самбо» Александра Кобрусева.

 

Время проведения: 15:00 – 15:45

Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8, первый уровень)
22.06.2019 Пресс-конференция по итогам проведения Генеральной ассамблеи ЕОК и выбору страны проведения Европейских игр 2023 года.

 

Время проведения: 16:00 – 16:45

Место проведения: конференц-зал Главного пресс-центра (Национальный олимпийский стадион «Динамо», ул.Кирова, 8)

 

Всю дополнительную информацию, актуальный график проведения медиамероприятий, а также необходимые для изучения документы Вы можете найти во вкладке «Медиа» на официальном сайте II Европейских игр www.minsk2019.by:   https://minsk2019.by/ru/smedia/publications

А также по телефону Главного пресс-центра: +375 17 3752500.

 

 
Теги: Минск
 
 
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