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Приглашаем молодежь и не только
19.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
23 июня в 16.00 в агрогородке Жирмуны возле Центра культуры и досуга пройдет праздник «Планета молодых».
Будут организованы выставки-продажи, молодежные стоянки отдыха на природе, аттракционы, батуты и надувные горки. Перед зрителями выступят талантливые участники любительского творчества Вороновщины и артисты Гродненской областной филармонии. Завершит мероприятие пенно-лазерное шоу.
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23 июня в 16.00 в агрогородке Жирмуны возле Центра культуры и досуга пройдет праздник «Планета молодых». Будут организованы выставки-продажи, молодежные стоянки...
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