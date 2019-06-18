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Приглашаем молодежь и не только

19.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Приглашаем молодежь и не только

23 июня в 16.00 в агрогородке Жирмуны возле Центра культуры и досуга пройдет праздник «Планета молодых».

Будут организованы выставки-продажи, молодежные стоянки отдыха на природе, аттракционы, батуты и надувные горки. Перед зрителями выступят талантливые участники любительского творчества Вороновщины и артисты Гродненской областной филармонии. Завершит мероприятие пенно-лазерное шоу.

 
 
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23 июня в 16.00 в агрогородке Жирмуны возле Центра культуры и досуга пройдет праздник «Планета молодых». Будут организованы выставки-продажи, молодежные стоянки...
 
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