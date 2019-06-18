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Навсегда в победном строю
19.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В рамках празднования Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Вороново пройдет акция «Беларусь помнит!» Ее цель — отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую победу. В этом году по улицам райцентра потомки пронесут портреты 300 героев-фронтовиков, тех, кто приближал этот светлый день.
Уважаемые земляки! Если в вашей семье сохранились фотографии предков-героев, организаторы мероприятия просят предоставить их для изготовления портретов.
Контактный телефон в редакции «Воранаўскай газеты» 4-14-75.
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В рамках празднования Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Вороново пройдет акция «Беларусь помнит!» Ее цель — отдать дань памяти...
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