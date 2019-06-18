Навсегда в победном строю

Источник материала: Вороновская газета





В рамках празднования Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Вороново пройдет акция «Беларусь помнит!» Ее цель — отдать дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую победу. В этом году по улицам райцентра потомки пронесут портреты 300 героев-фронтовиков, тех, кто приближал этот светлый день.

Уважаемые земляки! Если в вашей семье сохранились фотографии предков-героев, организаторы мероприятия просят предоставить их для изготовления портретов.

Контактный телефон в редакции «Воранаўскай газеты» 4-14-75.