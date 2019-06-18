Как в Вороновском районе пройдет празднование 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны?

Источник материала: Вороновская газета





Об этом в понедельник, 17 июня, в Вороновском районном исполнительном комитете шел разговор на заседании оргкомитета по празднованию Дня Независимости Республики Беларусь. Провел его заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. В работе оргкомитета приняли участие начальники отделов, лидеры общественных объединений, руководители предприятий и организаций района.

Тон обсуждению важных вопросов был задан протоколами заседаний областного организационного комитета: что уже сделано, а что еще предстоит сделать в ближайшее время. Музейные и библиотечные выставки, тематические мероприятия в учреждениях образования и культуры, спортивные и туристические мероприятия, оформление тематических фотозон и размещение социальной рекламы — лишь малая часть того, над чем активно сейчас работают трудовые коллективы и жители района.

Продолжается работа по увековечению памяти погибших освободителей, благоустройству мест захоронения. Своевременно проведены обследование условий жизни и медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, пострадавших от последствий войн. Все они уже получили единовременную материальную помощь. Накануне 3 июля пройдет поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому с вручением памятных медалей.

Важно, чтобы дети и молодежь были вовлечены в подготовку к празднику, встречались с ветеранами, прочувствовали ценность юбилейной даты — 75-летия освобождения от фашистских захватчиков. Верность героическому прошлому хранят в каждом доме, в каждой семье. Она объединяет поколения и вдохновляет на добрые дела. Как отметил Андрей Карпович, каждая организация и структурное подразделение получили четкое распределение функций. Главная задача — выполнять все грамотно и в отведенные сроки. 3 июля должно стать одним из самых ярких и запоминающихся летних мероприятий.

В день празднования Дня Независимости в райцентре и агрогородках состоится ряд культурно-массовых мероприятий. В Вороново они пройдут у памятника погибшим воинам и партизанам и городском парке. Главная сцена торжества разместится на городском стадионе. Массовое мероприятие, приуроченное памятной дате, пройдет под названием «Тобой горжусь я, Беларусь!» Организаторы праздника приглашают всех нас, потомков солдат Победы, принять активное участие в торжественном шествии «Беларусь помнит».

В День Независимости Беларуси в Гродненской области состоится масштабная акция «Вальс Победы». Одновременно в 14.00 в Гродно и во всех районных центрах области на городских площадях будут танцевать по 75 пар. Вороновчане также присоединятся к акции. Вихрь вальса закружит пары не только в районном центре, но и во всех агрогородках.

Предусмотрена и вечерняя программа, в ходе которой состоится праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов района, а также гостей из Минска — Влада Чижикова и популярной белорусской певицы Ольги Плотниковой. В 21.50 жители поселка и гости праздника смогут принять участие в республиканской акции «Споем гимн вместе!», а затем насладиться праздничным салютом.

Планируйте свое время уже сегодня, чтобы принять активное участие в празднестве, ведь только от нас с вами зависит, будет ли этот день по-настоящему веселым, интересным и запоминающимся.

Татьяна Дудко.