Примерить роль спасателей

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

смогли на себя ребята, которые посещают оздоровительные лагери в учреждениях образования города и района или находятся в загородном лагере «Орион». 14 июня на центральном стадионе в Городке они приняли участие в районных соревнованиях в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».





В игровой форме девчонки и мальчишки смогли проверить свои навыки поведения в чрезвычайной ситуации, тушения пожара, умение работать в команде, когда дорога каждая секунд, и теоретические знания правил безопасности жизнедеятельности.

В соревнованиях приняли участие команды средней школы № 1 г. Городка, средней школы № 2 г. Городка, ЦДиМ, Городокской ДЮСШ, Бычихинской и Пальминской средних школ, Меженской детский сад-средней школы и загородного оздоровительного лагеря «Орион».

Показательные выступления для участников подготовили сотрудники РОВД и РОЧС.

Дома ребята подготовили плакаты на тему «Причины и последствия чрезвычайных ситуаций», которые предстояло оценить жюри. Затем участники ответили на вопросы викторины «Знатоки пожарно-спасательного дела».

Финальный конкурс общефизической и пожарно-прикладной подготовки состоял из четырёх этапов: надевание боевой одежды и снаряжения, уборка пожарного рукава «в скатку» и пожарная эстафета. Школьники увлечённо выполняли задания, с нескрываемой гордостью примеряли на себя роль настоящего огнеборца. И, окончив выполнение очередное задание, констатировали: «Нелегко быть спасателем».

По итогам всех этапов соревнований первое место и переходящий кубок завоевала команда из Бычихи. Вторыми стали ребята из лагеря «Орион», третьими — учащиеся Меженской детский сад-средней школы.

Любовь ШЛЕЙКО.