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Примерить роль спасателей

19.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

смогли на себя ребята, которые посещают оздоровительные лагери в учреждениях образования города и района или находятся в загородном лагере «Орион». 14 июня на центральном стадионе в Городке они приняли участие в районных соревнованиях в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».

Примерить роль спасателей

В игровой форме девчонки и мальчишки смогли проверить свои навыки поведения в чрезвычайной ситуации, тушения пожара, умение работать в команде, когда дорога каждая секунд, и теоретические знания правил безопасности жизнедеятельности.

   В соревнованиях приняли участие команды средней школы № 1 г. Городка, средней школы № 2 г. Городка, ЦДиМ, Городокской ДЮСШ, Бычихинской и Пальминской средних школ, Меженской детский сад-средней школы и загородного оздоровительного лагеря «Орион».

  Показательные выступления для участников подготовили сотрудники РОВД и РОЧС.   

  Дома ребята подготовили плакаты на тему «Причины и последствия чрезвычайных ситуаций», которые предстояло оценить жюри. Затем участники ответили на вопросы викторины «Знатоки пожарно-спасательного дела».

  Финальный конкурс общефизической и пожарно-прикладной подготовки состоял из четырёх этапов: надевание боевой одежды и снаряжения, уборка пожарного рукава «в скатку» и пожарная эстафета. Школьники увлечённо выполняли задания, с нескрываемой гордостью примеряли на себя роль настоящего огнеборца. И, окончив выполнение очередное задание, констатировали: «Нелегко быть спасателем».

  По итогам всех этапов соревнований первое место и переходящий кубок завоевала команда из Бычихи. Вторыми стали ребята из лагеря «Орион», третьими — учащиеся Меженской детский сад-средней школы.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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смогли на себя ребята, которые посещают оздоровительные лагери в учреждениях образования города и района или находятся в загородном лагере «Орион». 14 июня на...
 
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