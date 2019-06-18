О приёме в ВУЗы

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

На уровень высшего образования I ступени в Беларуси приём будут осуществлять 47 учреждений высшего образования, из них 42 — государственной формы собственности и 7 — частной. В этом году приём не осуществляется в двух вузах: Международном социально-экономическом институте и частном институте управления и предпринимательства.

На уровень высшего образования I ступени планируется принять за счёт средств бюджета 26,6 тыс. человек, что на 0,7% превышает план приёма 2018 г. При этом в дневной форме получения образования увеличение объёмов осуществлено за счёт медицинских специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

На платной основе планируется принять 28,1 тыс. человек, что на 1% превышает план приёма в 2018 г. При этом в дневной форме получения образования увеличение объёмов осуществлено за счет IT-специальностей и специальностей физической культуры и спорта.

В 2019 г. в вузы республики запланировано принять 54,7 тыс. человек, что превышает план приёма прошлого года почти на 1%. Ряд университетов откроет двери для обучения по новым специальностям. Так, лауреат Премии Правительства Республики Беларусь в области качества образования, Гродненский государственный университет с этого года будет осуществлять подготовку по специальности «Компьютерная физика». Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины открывает набор на специальности: «Бизнес-администрирование» со специализацией «Антикризисное управление предприятием», «Экономическая информатика», «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)». В Белорусско-Российском университете примут ребят по специальностям «Электронный маркетинг», «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов», «Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)». Витебский государственный технологический университет примет абитуриентов по специальности «Дизайн (виртуальной среды)», «Полоцкий государственный университет» — «Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)», «Автомобильные дороги» и «Электронный маркетинг».

Соб. инф.