Спорим, вы не знали…

Источник материала: Новости Хотимска

Длинное чтиво наскучивает. А вот такие короткие ироничные факты – бодрят. И большинство из которых вы, положа руку на сердце, раньше не знали.

Бразильская компания по производству электронных устройств IGB Electronica имеет право называть свой мобильный телефон «iPhone», поскольку она закрепила свои права на это название в 2000 году, за семь лет до американской корпорации Apple iPhone.

Бразильский телефон работает на операционной системе Android.





Однажды вечером, торопясь домой на ужин после трудного рабочего дня в лаборатории, химик из университета Джона Хопкинса забыл помыть руки, и на них остались следы химического вещества, известного под названием имид ортосульфобензойной кислоты.

Это соединение испортило его ужин, сделав его сладким на вкус, и именно так был открыт искусственный подсластитель сахарин.





Свистящий вой, который используют для имитации звука падающей бомбы в фильмах и телесериалах, почти всегда не соответствует реальности. Любой, кто оказался бы под бомбежкой (причем, такой звук издавали только некоторые бомбы времен Второй мировой войны), зафиксировал бы увеличение высоты звука по мере приближения бомбы, а не уменьшение.

Так действует эффект, названный в честь австрийского физика Кристиана Доплера.





Куба является единственной страной в мире, которая отвечает требованиям устойчивого развития Всемирного фонда защиты природы, как по индексу человеческого развития, так и по степени негативных последствий воздействия на окружающую среду.



