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Свердловская область заинтересована в углублении промышленной кооперации с Беларусью

19.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективные направления сотрудничества обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

«Стороны выразили заинтересованность в углублении промышленной кооперации, в первую очередь в части сотрудничества ОАО «БелАЗ» с «Группой Синара» по созданию самосвалов с двигателем уральского предприятия, организации поставок в Свердловскую область сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной техники, привлечении белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Свердловской области, а также увеличении поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции», — отметили в пресс-службе.

На встрече был подписан план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Свердловской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Евгений Куйвашев подтвердил готовность посетить с визитом Минск для проведения заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.

В 2018 году товарооборот Беларуси со Свердловской областью составил $431,3 млн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 17,6%.-

 
Теги: Минск
 
 
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Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективные направления сотрудничества обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в...
 
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