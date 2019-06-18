Тайна пустыни Наска

Источник материала: Новости Хотимска

Сколько чудес хранит в себе древняя история человечества? Сколько еще тайн осталось неразгаданными и сколько их останется таковыми навсегда? С каждым шагом в будущее люди могут все глубже продвигаться в их прошлое, заменяя мифы и догадки реальной историей.

Считается, что археологами окончательно разрешена загадка пустыни Наска, раскрыта тайна неизвестной культуры древности. Знаменитой эта захолустная окраина Перу стала в 1947 году, при появлении первой научной публикации, посвященной «линиям пустыни Наска». А позже, когда в 1968 году Эрихом фон Деникеном в его работе «Воспоминания о будущем» было объявлено о загадочных рисунках, прозванных «взлетно-посадочными полосами пришельцев», эту идею с интересом восприняли многих жители планеты. Так родился миф.

Уже несколько десятилетий дилетанты и ученые пытались объяснить происхождение этих геометрических узоров, протяженностью в километры, занимающие площадь почти пятьсот квадратных километров. На первый взгляд, история возникновения в Южном Перу их вполне понятна. В течение нескольких столетий перуанцы украшали зачем-то пустынные районы вдоль побережья некими таинственными знаками, нарисованными на земле. На поверхности пустыни лежат темные камни, однако стоит убрать их, как обнажатся осадочные светлые породы, которые находятся под ними. Именно такой резкий цветовой контраст был использован древними индейцами для создания своих рисунков — геоглифов. Темный цвет грунта служил фоном для изображения огромных фигур, животных, и чаще всего спиралей, трапеций и прямых линий.

Но для чего их изобразили?

Эти знаки такие огромные, что увидеть эти изображения можно лишь с высоты полета самолета. Эти загадочные необычные рисунки пустыни Наска были включены в 1994 году в большой список памятников, составляющих Всемирное культурное наследие. Кому предназначена эта таинственная галерея? Богам, находящимся высоко на небе, и читающим в душе человека, и взирающим на творения рук его? Или это разметка доисторического космодрома, который сооружали инопланетяне в этой древней стране? А, может, этот доисторический календарь, освещаемый лучами солнца, падающими на землю в полдень в день равноденствия, непременно освещал одну из линий, радуя жрецов и их соплеменников? А может, это первый учебник астрономии, в котором крыло какой-то птицы олицетворяет ход планеты Венера? Или может это необычные «фамильные знаки», при помощи которых каждый клан отмечал населенные им земли? Даже предположили, что, рисуя линии на грунте, индейцы-дикари имели в виду не небесное, а подземное. А эти прямые линии, уходящие в бесконечную даль пустыни, на деле отмечали течение подземных ручьев, тайную карту источников воды, так открыто явленную, что лучшие умы и ныне не смогли понять смысл начертанного.

Гипотез существовало множество, но факты к ним подбирать не торопились. Исследование всей истории загадочных рисунков было лишь научной работой жительницы Германии математика Марии Райхе, она практически в одиночку, начиная с 1946 года, начала изучать их, фиксируя их размеры и координаты. Ей же и удалось защитить этот древнейший памятник, когда плато Наска в 1955 году решили превратитьплантацию по выращиванию хлопка, проложив современную систему искусственного орошения. Такое решение могло бы погубить чудесную галерею рисунков под открытым небом (хотя часть рисунков все-таки оказалась уничтоженной при прокладке в пустыне автомобильных дорог).

Все-таки со временем, благодаря стараниям различных искателей «космических пришельцев», — к пустыне пришла огромная известность. Но, как ни странно, научный анализ непосредственно рисунков и изучение их возникновения не проводились. Не изучались и изменения климата пустыни за период последних тысячелетий. Поразительно, но почти все гипотезы о происхождении тайных знаков, украсивших далекое плато, строили в основном умозрительно. Редко кто решился приехать в такую несусветную даль, дабы спуститься на почву очевидных фактов. Но ведь это смогло бы, наверное, весьма многое прояснить в истории великой культуры Наска – как считают специалисты, одной из самых загадочных и интересных культур доколумбовой древней Америки.

Также совсем непонятно, кто скрывает больше тайн — люди или громаднейшие странные рисунки, оставленные когда-то ими. Антропологи, изучающие древних индейцев этой области Перу, имели в распоряжении лишь остатки поселений, мумии, образцы тканей и керамики. Неподалеку от галереи рисунков под открытым небом, в городке Кауачи, расположены руины крупного селения с платформами и пирамидами, выстроенными из кирпича-сырца. По мнениюисследователей, именно в этом месте располагалась столица культуры Наска. Образцы керамики, оставленные ею, отличаются необыкновенным изяществом. Они обладают характерной разнообразной цветовой гаммой: найденные сосуды окрашены в черные, красные, белые и коричневые цвета. Расписные сосуды считаются самыми красивыми в Древнем Перу. Блестящие стенки их несут изображения отрубленных человеческих голов, диких кошек, демонических существ, многоножек, хищных рыб и птиц. Видимо, эти картинки отражают представления древних жителей Перу о мифах, но историки об этом только догадываются, так как никаких письменных свидетельств сохранить не удалось.

Тысячелетия Наска

Появился повод говорить о тщательном исследовании, проведенном в перуанской пустыне в 1997 — 2006гг. учеными, изучающими самые разные научные дисциплины. Факты, собранные ими, развенчивают известные объяснения эзотериков. Не стало никаких космических тайн! Оказывается, геоглифы Наска говорят о земном, слишком земном.

Экспедиция, организованная в 1997 году археологическим институтом, который находится в Германии, совместно с швейцарско-лихтенштейнским фондом зарубежных археологических исследований, начала изучение геоглифов и культуры Наска в районе городка Пальпа, расположенного в сорока километрах от городка под названием Наска. Место выбрали по той причине, что знаки, навечно начертанные здесь древними индейцами, находятся в непосредственной близости от их селений. Германский историк Маркус Райндель, руководитель группы, считал: «Если хотите понять значение геоглифов, всмотритесь в людей, которые их создавали».

Близ городка Пальпы археологами найдены многочисленные руины поселений, которые относятся к различным эпохам, среди них и остатки каменных домов, давно разграбленные гробницы. Все это говорило о сложной иерархии, которая установилась в обществе, принадлежавшем к культуре Наска. Красивая керамика и золотые цепочки с изображениями фигурок китов и рыб, найденные в этих захоронениях, опровергают представление о крестьянском характере культуры Наска. Ведь здесь уже сложилась своя аристократия, элита. Без их участия не смогли бы сооружить геоглифы.

При проведении раскопок ученые Райндель и его коллега из Перу Джони Исла часто встречали памятники еще одной культуры – Паракас, датируемой 800 — 200 годами до новой эры. Она получила известность в 1927 году, когда археолог из Перу Хулио Тельо нашел на лишенном растительности, пустынном полуострове Паракас целых 423 прекрасно сохранившиеся в местном климате мумии.

Ранее считали, что на территории пустыни Наска была представлена нашему взору только лишь самая поздняя фаза данной древнейшей культуры. Однако это оказалось ошибкой. Во время раскопок удалось обнаружить могильники и поселения, которые представляли все фазы культуры Паракас. Кроме того, сходство текстильных тканей и керамики, методика захоронений и постройки жилищ бесспорно доказывают, что культура Наска стала ее прямой наследницей. Следовательно, цивилизация на южной стороне Перу появилась на несколько столетий раньше, чем считали ученые. Предполагают, что один из ее центров — оазис Пальпа.

Недалеко, в городке Пернил-Альто, расположенном на берегу реки Рио-Гранде, немецкие археологи нашли памятники «раннего Паракаса» и вместе с этим керамику, которую, по его словам, они пока еще не смогли отнести к определенной эпохе». Видимо, эта керамическая традиция была предшественницей культуры Паракас, которая датирована весьма приблизительно — 1800 — 800 годами до н. э.

Найденные образцы обожженной керамики — самые ранние из обнаруженных во всем Андском регионе. Образцы принадлежат неизвестной цивилизации, существовавшей во II тысячелетии до нашей эры на юге Перу.

Изменения климата

Во время реализации этого проекта впервые был исследован здешний ландшафт. Как раз это сделало понятным появление «знаков пустыни Наска». В этих местах, в отличие от других районов Перу, между береговой линией и западным хребтом Анд проходит еще одна такая горная цепь под названием Береговая Кордильера. Эту горную цепь и величиственные Анды разделяет котловина шириной около 40 километров, заполненная в эпоху плейстоцена осадочными породами и галечником. При этом образовался степной ровный участок, ставший идеальным «холстом» для нанесения разных рисунков.

Много тысячелетий тому назад на плато Наска, у подножия Анд, росла сочная трава, спокойно паслись ламы. В таком климате люди жили, по словам М. Райнделя, как раю. Археологом обнаружены поблизости даже следы потопа. Туда, где ныне простирается пустыня, очень давно, после сильных ливней, обрушились грязевые лавины.

Впрочем, уже около 1800 года до нашей эры здешний климат стал существенно суше. Беспощадная засуха выжгла траву в степи, и люди вынуждены были расселиться в долинах рек — естественных оазисах. Почти в то же время с этими событиями в пустыне Наска появились и первые образцы керамики.

Пустыня все продолжала свое наступление, она подобралась вплотную к горным хребтам. Край ее с востока сдвинулся в сторону Анд на 20 километров. После этого люди вынуждены были переселяться в горные долины, которые лежали на высоте 400 — 800 метров выше уровня моря.

Климат вновь претерпел изменения около 600 года нашей эры, становясь еще засушливее, и тогда культура Наска совсем исчезла. Остались только таинственные знаки, начертанные на высушенной земле, их некому уже было уничтожить. В таком сухом климате они сохраняются тысячелетиями.

Историческое исследование пустыни Наска очередной раз доказывает нам, какой грозной силой является пустыня в вечном противостоянии с человеком. Довольно небольших изменений климата, некоторого сокращения месячной нормы осадков, которые остаются незамеченными для жителей умеренных зон, и пустыня, по словам участника экспедиции географа Бернхарда Айтеля, разительно изменит экосистемы, которые оказывают огромнейшее влияние на жизнь населения.

Культура Наска погибала не в результате какой-то мгновенной катастрофы, к примеру, войны, а — подобно родственной культуре майя — была медленно «задушена» по причине изменения экологических условий. Эту культуру убила длительная засуха.

Развенчание мифа

Только теперь, изучив среду, в которой проживали творцы загадочных геоглифов, ученые-исследователи смогли начать их истолкование.

Появление самых ранних линий и рисунков началось около 3800 лет тому назад, когда в окрестностях городка Пальпы появились первые поселения. Данную «картинную» галерею на открытом воздухе южные Перуанцы создавали среди скал. Они процарапывали на красно-коричневых камнях и вырубали разные геометрические узоры, изображая людей и химер, животных и мифологических существ. Немецкие археологи нашли в этих местах тысячи наскальных рисунков, имеющих размеры от 20-30 сантиметров до нескольких метров. Исследовать эту огромную выставку петроглифов существенно начали только в последнее десятилетие. Предполагается, что их создали во II тысячелетии до нашей эры, «хотя с большой точностью этого нельзя утверждать» (М. Райндель).

Примерно около 200 года до н.э. в этой перуанской пустыне произошла «революция в искусстве». Художники, ранее покрывавшие картинами толшько лишь скалы, берутся разукрасить самое большое «полотно», данное им природой, — простертое перед их взором плато. «Какой-то творец очерчивал контуры будущей фигуры, после чего помощники убирали камни с ее поверхности» — так представлял себе эти работы Маркус Райндель.

Мастерам монументальной графики, имевшим за плечами традицию в тысячи лет, здесь было где развернуться. Однако теперь художники вместо фигуративных композиций отдали предпочтение творениям а-ля Мондриан: линиям и геометрическим фигурам. Они достигли гигантских размеров, но, в общем-то, в них нет ничего такого уж экстравагантного, тем более чужого «космического». Пара начертанных прямых линий, как их долго ни продлевай, остается лишь парой линий, и чтобы понять это, не надо садиться в спортивный самолет. Да, в пустыне Наска попадаются и огромные изображения животных (кит, обезьяна, паук), любоваться ими лучше с возвышения, однако эти рисунки редки.

Где-то две трети геоглифов хорошо различимы в любой точке окружающей местности. «Вообще-то они созданы не затем, чтобы их рассматривали», — подчеркивает Райндель. Вероятно, это была часть «святилища». Так сказать, «церемониальные фигуры». Исследования археологов доказали, что линии эти имели сугубо практическое (вернее, мистическое) значение.

По данным исследований почвы геофизиками, вдоль линий (а глубина их равна почти 30 сантиметрам) она очень сильно уплотнена. Очень сильно вытоптаны 70 рисунков, изображающие животных и каких-то существ (их доля — примерно одна десятая всех наземных «граффити»). Как будто здесь веками проходили толпы людей! На этой территории проводили различные празднества, связанные с культом плодородия и воды.

Засуха превратила жителей пустыни Наска в прекрасных инженеров и художников. Мария Райхе, описывая чертежи, найденные ею в пустыне, говорила, что направление и длина каждого отрезка тщательно промерялись и фиксировались. Воспроизвести эти совершенные очертания при помощи снимков, которые получены благодаря аэрофотосъемке, приблизительно невозможно; отклонение лишь на несколько дюймов искажает пропорции рисунка.

Самые крупные рисунки появились в пустыне в то время, когда дожди практически прекратились. Так и рисуется в воображении такая картина. Люди умоляют строгого бога дождя увидеть их страдания. Они надеются, что он заметит хотя бы эти сигналы, поданные ими богу.

Наконец индейцы покинули свой суровый родной край, и ушли на поиски цветущей страны. И в то время, когда уже через несколько долгих веков здешний климат стал мягче, на плато Наска опять стали селиться люди, ничего не знавшие о тех, кто раньше жил здесь. Только линии на почве, уходившие вдаль или вновь пересекающиеся, напоминают о том, что или боги милостиво спускались на землю, или люди хотели говорить с богами. Однако смысл этих рисунков уже забыт. И только теперь ученые начали понимать, откуда появились эти странные письмена — громадные «иероглифы», готовые, кажется, пережить вечность.