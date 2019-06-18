Новая Зеландия будет использовать дронов для обслуживания самолетов

Источник материала: Новости Хотимска

Авиакомпания Air New Zealand намерена при помощи беспилотников проверять техническое состояние авиалайнеров перед вылетом, об этом сообщает ТАСС.

Авиаперевозчик и концерн из Сингапура совместно проводят испытания беспилотного летательного аппарата для технического обслуживания самолета. Система получила название DroScan.

Нововведение позволит сократить время предполетной проверки с шести до одного часа. Несколько дронов будут работать вместе, чтобы сделать снимки самых труднодоступных мест авиалайнера. Затем специальная программа обрабатывает информацию и выявляет дефекты. Работники аэропорта на основе полученных данных принимают решение о необходимости проведения ремонта.

Подобный эксперимент показывает, как применение беспилотников поможет человеку в будущем улучшить и значительно уменьшить затраты на проведение авиаремонтных работ.