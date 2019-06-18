БГУ поднялся на три строчки в рейтинге лучших университетов мира

Источник материала: Ежедневник





Согласно мировому рейтингу QS World University Rankings 2020, Белгосуниверситет устойчиво входит в 1,5 % ведущих университетов мира.

Среди 1000 ранжируемых вузов БГУ занял 351 место, улучшив свои показатели на три позиции. Всего в мире насчитывается около 30 тысяч вузов. Таким образом, БГУ на протяжении последних трех лет согласно QS устойчиво входит в 1,5 % ведущих вузов мира. Напомним, в 2018 году БГУ размещался на 354 месте, 2017 – 334. Из других белорусских вузов в QS представлен только БНТУ, сохранивший свои позиции в группе 801–1000.

Согласно новой версии рейтинга БГУ опережает вузы Латвии, Литвы и Украины: Рижский технический университет (701–750), Вильнюсский университет (458), Харьковский национальный университет (491). Из польских университетов незначительное преимущество имеют Ягелонский университет (338) и Варшавский университет (349). Российский список вузов в рейтинге QS представлен 25 учреждениями. В первую тройку из них вошли МГУ им. М.В. Ломоносова (87), Новосибирский государственный университет (231) и Санкт-Петербургский государственный университет (234), сообщает пресс-служба БГУ.

Тройку лидеров в обновленном рейтинге составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет.

В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении, опросы независимых экспертов и работодателей со всего мира, цитирование научных трудов за последние 5 лет, число иностранных преподавателей и студентов и др.

Заметим, всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 11 агентств, занимая места в числе 2 % лучших университетов мира.