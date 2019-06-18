ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГУ поднялся на три строчки в рейтинге лучших университетов мира

19.06.2019 09:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

БГУ поднялся на три строчки в рейтинге лучших университетов мира

Согласно мировому рейтингу QS World University Rankings 2020, Белгосуниверситет устойчиво входит в 1,5 % ведущих университетов мира.

Среди 1000 ранжируемых вузов БГУ занял 351 место, улучшив свои показатели на три позиции. Всего в мире насчитывается около 30 тысяч вузов. Таким образом, БГУ на протяжении последних трех лет согласно QS устойчиво входит в 1,5 % ведущих вузов мира. Напомним, в 2018 году БГУ размещался на 354 месте, 2017 – 334. Из других белорусских вузов в QS представлен только БНТУ, сохранивший свои позиции в группе 801–1000.

Согласно новой версии рейтинга БГУ опережает вузы Латвии, Литвы и Украины: Рижский технический университет (701–750), Вильнюсский университет (458), Харьковский национальный университет (491). Из польских университетов незначительное преимущество имеют Ягелонский университет (338) и Варшавский университет (349). Российский список вузов в рейтинге QS представлен 25 учреждениями. В первую тройку из них вошли МГУ им. М.В. Ломоносова (87), Новосибирский государственный университет (231) и Санкт-Петербургский государственный университет (234), сообщает пресс-служба БГУ.

Тройку лидеров в обновленном рейтинге составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет.

В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении, опросы независимых экспертов и работодателей со всего мира, цитирование научных трудов за последние 5 лет, число иностранных преподавателей и студентов и др.

Заметим, всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. БГУ участвует в рейтингах 11 агентств, занимая места в числе 2 % лучших университетов мира.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно мировому рейтингу QS World University Rankings 2020, Белгосуниверситет устойчиво входит в 1,5 % ведущих университетов мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
После смены на ферме дома ждет большая семья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика