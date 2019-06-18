Пустующие дома в Каменецком районе ждут своих хозяев!

Районной комиссией по обследованию состояния пустующих и ветхих домов согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах» проведен осмотр и составлены заключения о соответствии нижеуказанных жилых домов критериям пустующих.
Всем заинтересованным лицам (которым этот дом принадлежит на праве собственности, в том числе наследникам, принявшим наследство, но не оформившим права на жилой дом в установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или оперативного управления, иным лицам, имеющим право владения и пользования этим домом), в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в реестр учета пустующих домов, в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке работы с пустующими и ветхими домами, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.09.2018, 1/17913) необходимо письменно уведомить Каменецкий районный исполнительный комитет (225051, Республика Беларусь, Брестская область, г. Каменец, ул. Брестская, 9, факс 80163125091, ais2@kamrik.by) или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме.
В случае непредставления уведомления в течение указанного срока согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах» дома будут включены в реестр пустующих домов и в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность Каменецкого района. Непредставление уведомления в течение указанного срока, является отказом от права собственности на жилой дом.
За дополнительной информацией обращаться в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Каменецкого райисполкома по телефону 801631 21351 или в сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома.
Место нахождения жилого дома
Лицо, которому этот дом принадлежит (ал) на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
Перечень лиц, имеющих право владения и пользования домом
Срок непроживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право владения и пользования
Размеры дома, площадь, м2
Дата ввода в эксплуатацию дома (при наличии сведений), материал стен, этажность, подземная этажность
Составные части и принадлежности дома, в т.ч. хозяйственные и иные постройки, и степень их износа
Сведения о нахождении дома в аварийном состоянии или угрозе его обвала
Сведения о земельном участке (площадь, вид права, наличие ограничений (обременений) прав на него
Пелищенский сельсовет
Пелищенский сельский исполнительный комитет 225054, Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий р-он, аг. Пелище, ул. Первомайская, 39