Пустующие дома в Каменецком районе ждут своих хозяев!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Районной комиссией по обследованию состояния пустующих и ветхих домов согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах» проведен осмотр и составлены заключения о соответствии нижеуказанных жилых домов критериям пустующих.

Всем заинтересованным лицам (которым этот дом принадлежит на праве собственности, в том числе наследникам, принявшим наследство, но не оформившим права на жилой дом в установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или оперативного управления, иным лицам, имеющим право владения и пользования этим домом), в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в реестр учета пустующих домов, в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке работы с пустующими и ветхими домами, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.09.2018, 1/17913) необходимо письменно уведомить Каменецкий районный исполнительный комитет (225051, Республика Беларусь, Брестская область, г. Каменец, ул. Брестская, 9, факс 80163125091, ais2@kamrik.by) или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме.

В случае непредставления уведомления в течение указанного срока согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах» дома будут включены в реестр пустующих домов и в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность Каменецкого района. Непредставление уведомления в течение указанного срока, является отказом от права собственности на жилой дом.

За дополнительной информацией обращаться в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Каменецкого райисполкома по телефону 801631 21351 или в сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома.

Место нахождения жилого дома Лицо, которому этот дом принадлежит (ал) на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления Перечень лиц, имеющих право владения и пользования домом Срок непроживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право владения и пользования Размеры дома, площадь, м2 Дата ввода в эксплуатацию дома (при наличии сведений), материал стен, этажность, подземная этажность Составные части и принадлежности дома, в т.ч. хозяйственные и иные постройки, и степень их износа Сведения о нахождении дома в аварийном состоянии или угрозе его обвала Сведения о земельном участке (площадь, вид права, наличие ограничений (обременений) прав на него Пелищенский сельсовет Пелищенский сельский исполнительный комитет 225054, Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий р-он, аг. Пелище, ул. Первомайская, 39 Телефон председателя (Голубкович Светлана Николаевна) (+375 1631) 7-31-35, pelselsov@kamrik.by дер. Седруж, ул. Майская, д. 33 Жук Сергей Павлович Слаутич Елизавета Никоновна около 10 лет 6*12; общая площадь дома 59,3 м.кв., жилая площадь 32 м.кв. 1938 год, дерево, одноэтажный сарай (разрушен), надворный погреб Дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома и не принятием мер к его восстановлению наследником 0,45 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Седруж, ул. Майская, д. 36 Цыбуля Александр Аркадьевич Акимова Лариса Александровна около 15 лет 5*10 общая площадь дома 44,7 м.кв., жилая площадь 16,4 м.кв 1949 год, дерево, одноэтажный сарай (разрушен, отсутствует кровля), погреб дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома и не принятием мер к его восстановлению наследником 0,18 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Индычи, ул. Шейко, д. 22 Власюк Мелания Фёдоровна Власюк Людмила Николаевна, Юськович Елена Васильевна около 40 лет 5*10; общая площадь дома 29 м.кв., жилая площадь 20 м.кв. 1966 год, дерево, одноэтажный хозяйственные постройки отсутствуют дом не находится в аварийном состоянии 0,30 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Якубовичи, ул. Ракитная, д. 1 Свиржевская Степанида Агафоновна Джерш Лилия Васильевна, Соц Елена Васильевна, Човжик Марина Васильевна, Свиржевская Наталья Васильевна около 15 лет 4*10; общая площадь дома 46 м.кв., жилая площадь 29 м.кв. 1929 год, дерево, одноэтажный хозяйственные постройки отсутствуют дом находится в аварийном состоянии, кровля разрушена в связи с длительным неиспользованием жилого дома и не принятием мер к его восстановлению наследниками 0,31 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Подбродяны-2, ул. Садовая, д. 7 Никончук Александра Филипповна Шкоп Евгений Григорьевич около 20 лет 4*8; общая площадь дома 38 м.кв., жилая площадь 20 м.кв. 1959 год, дерево, одноэтажный хозяйственные постройки отсутствуют дом не находится в аварийном состоянии 0,44 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Щербово, пер. Полевой, д. 6 Навцевич Иван Иванович Гомзюк Елена Васильевна около 30 лет 6*8; общая площадь дома 30 м.кв., жилая площадь 15 м.кв. 1925 год, дерево, одноэтажный сарай (разрушен, отсутствует кровля), надворный погреб, колодец дом находится в аварийном состоянии, кровля частично разрушена в связи с длительным неиспользованием жилого дома 0,31 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют Ратайчицкий сельсовет Ратайчицкий сельский исполнительный комитет 225068, Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий р-он, д. Ратайчицы, ул. Сергея Вирко, 59 Телефон председателя (Будилович Николай Иванович) (+375 1631) 97-1-35, rataiselsov@kamrik.by дер. Минковичи, ул. Горького, д. 13 Богданчук Александра Марковна Богданчук Наталья Леонидовна более 5 лет 26,5 кв.м. дерево, одноэтажный сарай, погреб (80 % износа) Дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома и не принятием мер к его восстановлению наследником в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Минковичи, ул. Горького, д. 38 Прущик Анастасия Емельяновна Не установлены более 10 лет 40,0 кв.м дерево, одноэтажный хозяйственные постройки отсутствуют Дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют Речицкий сельсовет Речицкий сельский исполнительный комитет 225055, Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий р-он, д. Речица, ул. Юбилейная, 3 Телефон председателя (Шостик Наталья Ивановна) (+375 1631) 4-71-35, rechicselsov@kamrik.by дер. Воля, д. 41 Шостик Владимир Павлович Бурлакова Ирина Владимировна с 2011 года 5*5, общая площадь дома 25 м.кв., жилая площадь 14,4 м.кв. 1938 год, дерево, одноэтажный хозяйственные постройки отсутствуют Дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома и не принятием мер к его восстановлению наследником 0,10 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Кривляны, д. 50 Гук Надежда Николаевна Костюк Ольга Владимировна, (фамилия не установлена) Людмила Владимировна с 2009 года 4.7*11, общая площадь дома 52 кв.м., жилая площадь 24 м.кв. 1963 год, дерево, одноэтажный сарай (износ -100%) Дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома и не принятием мер к его восстановлению наследником 0,25 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Чемери-1, ул. Вишнёвая, д. 18 Иванов Алексей Николаевич Иванова Алла Петровна с 2010 года 5*11, общая площадь дома 55 м.кв. 1934 год, дерево, одноэтажный хозяйственные постройки отсутствуют Дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома и не принятием мер к его восстановлению наследником 0,25 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Смольники, д. 3 Дубовик Нина Степановна Фатеева Ольга Ивановна, Дубовик Галина Ивановна с 2001 года 6*10, общая площадь дома 60 м.кв., жилая площадь 50 м.кв. 1956 год, дерево, одноэтажный летняя кухня (износ — 100 %) Дом не находится в аварийном состоянии 0,20 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют дер. Чабахи, д. 12 Лыскович Харитина Максимовна Не установлены с 1994 года 7*4, общая площадь дома 28 м.кв., жилая площадь 18 м.кв. 1900 год, дерево, одноэтажный хозяйственные постройки отсутствуют Дом находится в аварийном состоянии в связи с длительным неиспользованием жилого дома 0,20 га, в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения в отношении земельного участка отсутствуют