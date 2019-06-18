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После смены на ферме дома ждет большая семья

19.06.2019 09:51 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Подъем на рассвете давно стал привычным для Юлии и Виталия Ковалевичей. Работа в животноводстве – раннее начало рабочего дня, и когда для других он еще только начинается, оператор машинного доения уже заработал этот день…

Они оба заняты на ферме в ОАО «Макарово-Агро». Правда, Юлия не раз уходила в декретный отпуск: их было семь – не все она использовала «по полной», после рождения ребенка выходила на работу раньше времени. Рядом в Мачулище живут ее родители и всегда приходят на выручку, хотя мать Юлии, будучи на пенсии, все еще трудится на ферме в Токарях. Ей с 13-и лет помогала там Юля, поэтому без сомнений и связала свою жизнь в деревне с животноводством. А нынешней весной на ферме в Мачулище, где работают Юлия и Виталий, началась реконструкция, и к концу лета, кроме содержания основного дойного стада, здесь будет налажен раздой первотелок. В планах – строительство молочнотоварного комплекса «Мачулище» на 1200 голов, и первая очередь его будет введена в 2020-м. Теперь же Юлия и Виталий временно трудятся на комплексе в Макарове, куда переведены и животные на период преобразования фермы.

Весь «набор» живности и на подворье Ковалевичей – корова, лошадь, свиньи, птица. Продовольственная безопасность большой семьи обеспечена. Доить буренку, которую выпасают на привязи, умеют и старшие дочки (одна из них – будущий агроном, учится в Пружанах; другая несколько дней назад получила аттестат о среднем образовании). Нередко берет в руки подойник и Виталий. Пока жена утром занята на ферме, отправляет детей в школу – учатся в Высоковской СШ, а самого меньшего – в детский сад в Огородники…

В свое время получили в Мачулище «президентский» дом. Но как многодетная семья имели право претендовать на улучшение жилищных условий. Таким образом вскоре станут хозяевами трехкомнатной квартиры в доме, который строится в Высоком. Но в любом случае расставаться с работой в хозяйстве Юлия и Виталий не собираются: говорят, устраивают и условия труда, и зарплата.

Галина НОВИК.
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

После смены на ферме дома ждет большая семья

Author: Редактор сайта

 
 
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Подъем на рассвете давно стал привычным для Юлии и Виталия Ковалевичей. Работа в животноводстве – Сообщение После смены на ферме дома ждет большая семья появились...
 
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