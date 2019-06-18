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На Марсе нашли необычное образование

19.06.2019 10:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год. Специалисты NASA определили по снимку размер метеорита и рассказали, какую информацию о геологии планеты раскрыл этот случай. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на издание Space.com.


Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter летает вокруг Красной планеты уже 13 лет. Недавно она засняла логотип Звездного флота — вымышленной государственной организации во вселенной «Стартрек». Сотрудники Космического агентства рассказали, как он образовался. В апреле станция сфотографировала кратер, который не наблюдала при предыдущем облете над экватором в сентябре 2016 года. Фотографию опубликовали в этом месяце на сайте Университета Аризоны.

MRO сделала две фотографии: низкого разрешения камерой Context Camera (CTX) и высокого разрешения камерой HiRISE. Метеорит упал в Долинах Маринер, которые представляют собой гигантскую систему каньонов, простирающихся чуть ниже экватора с востока на запад на четыре тысячи километров.

Ширина кратера — около 16 метров. По словам сотрудницы Университета Аризоны Вероники Брей (Veronica Bray), которая курирует миссию MRO, это самый большой кратер из новообразовавшихся — среди тех, что она видела. Она считает, что ширина метеорита равнялась примерно полутора метрам. Если бы такое тело попало на Землю, оно бы сгорело в атмосфере или распалось на мелкие куски. Однако есть вероятность, что метеорит состоял из твердой породы, так как другие объекты обычно разделяются даже в атмосфере Марса.

Брей обрадовалась тому, что удалось получить цветное изображение. На нем отчетливо видно ударную зону, отмеченную черным цветом, — в ней пыль рассеялась с поверхности планеты. Основываясь на имеющихся данных о Марсе и цвете породы, она предположила, что ниже лежит базальт. На фотографии также видны зоны с синими и голубоватыми оттенками, что может свидетельствовать о ледяном покрове.

Участник миссии ExoMars Питер Гриндрод (Peter Grindrod) также отметил важность события. Он опубликовал в Twitter пост, в котором сопоставил район удара до и после образования кратера.

 
 
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Ширина кратера - около 16 метров.
 
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