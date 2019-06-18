|
На Марсе нашли необычное образование
Источник материала: Tut.by
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год. Специалисты NASA определили по снимку размер метеорита и рассказали, какую информацию о геологии планеты раскрыл этот случай. Об этом
Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter летает вокруг Красной планеты уже 13 лет. Недавно она
MRO сделала две фотографии: низкого разрешения камерой Context Camera (CTX) и высокого разрешения камерой HiRISE. Метеорит упал в Долинах Маринер, которые представляют собой гигантскую систему каньонов, простирающихся чуть ниже экватора с востока на запад на четыре тысячи километров.
Ширина кратера — около 16 метров. По словам сотрудницы Университета Аризоны Вероники Брей (Veronica Bray), которая курирует миссию MRO, это самый большой кратер из новообразовавшихся — среди тех, что она видела. Она считает, что ширина метеорита равнялась примерно полутора метрам. Если бы такое тело попало на Землю, оно бы сгорело в атмосфере или распалось на мелкие куски. Однако есть вероятность, что метеорит состоял из твердой породы, так как другие объекты обычно разделяются даже в атмосфере Марса.
Брей обрадовалась тому, что удалось получить цветное изображение. На нем отчетливо видно ударную зону, отмеченную черным цветом, — в ней пыль рассеялась с поверхности планеты. Основываясь на имеющихся данных о Марсе и цвете породы, она предположила, что ниже лежит базальт. На фотографии также видны зоны с синими и голубоватыми оттенками, что может свидетельствовать о ледяном покрове.
Участник миссии ExoMars Питер Гриндрод (Peter Grindrod) также отметил важность события. Он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ширина кратера - около 16 метров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)