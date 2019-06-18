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Перехват внедорожника в Минске: возбуждено уголовное дело за разбой

19.06.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет рассказал последствиях «Перехвата» в Минске и области, когда несколько дней назад милиция искала Toyota Land Cruiser с двумя мужчинами. Они подозреваются в разбойном нападении, сообщает пресс-служба СК.


Фото: пресс-служба СК

В Дзержинском районе 34-летняя женщина стала жертвой двух знакомых, 29-летнего жителя Молодечно и 27-летнего жителя Минска.

По данным следствия, в тот день мужчины находились в гостях у потерпевшей. В результате внезапно вспыхнувшего между старшим из мужчин и хозяйкой словесного конфликта тот стал требовать у нее деньги. Угрожая потерпевшей ножницами, связывал и душил ее руками. Потом пьяные мужчины забрали у женщины серьги, часы, ноутбук и скрылись на ее автомобиле, который стоял во дворе.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками органов внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Минске.

Действия мужчин квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса). За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Пьяные мужчины забрали у женщины серьги, часы, ноутбук и скрылись на ее автомобиле, который стоял во дворе.
 
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