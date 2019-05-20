А. Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси подвели итоги официального визита египетского лидера в Беларусь

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Абдель Фаттах ас-Сиси и Александр Лукашенко 19 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Беларусь. В аэропорту своего египетского коллегу провожал лично глава белорусского государства Александр Лукашенко, что является знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита, передает корреспондент БЕЛТА. Перед отлетом Абдель Фаттаха ас-Сиси лидеры стран провели краткую беседу в аэропорту. Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси Президент Египта отметил гостеприимство, оказанное всей делегации на белорусской земле, а также тот факт, что, несмотря на раннее время, Александр Лукашенко принял решение лично проводить его в аэропорту: «Очень признателен за такой добрый жест. Хочу отдельно особо поблагодарить за ваше гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну». «Я ничего чрезвычайного не совершил. Точно такое гостеприимство было по отношению ко мне в Египте, — сказал в свою очередь Александр Лукашенко. — Что касается такой рани, как вы сказали, то я человек деревенский. И я привык в 5 часов постоянно просыпаться и начинать рабочий день. Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы — друзья. И этим все сказано». Беларусь и Египет трансформируют дружественные отношения в выгодное сотрудничество — Лукашенко Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества. В свою очередь Абдель Фаттах ас-Сиси констатировал, что с момента предыдущей встречи в Египте в 2017 году между лидерами стран установились очень добрые и теплые отношения. «Мы нашли взаимопонимание в интересах укрепления сотрудничества и двусторонних отношений между нашими странами на благо народов Египта и Беларуси», — отметил он. Президент Египта добавил, что его визит в Беларусь стал дополнением к соглашениям и договоренностям, достигнутым во время визита главы белорусского государства в Каир. «Переговоры, которые у нас состоялись, отражают, насколько большие перспективы есть для развития двусторонних отношений. Но еще более важно — показывают, насколько вы великий, харизматичный, прекрасный человек. Для меня всегда большая честь и радость с вами встречаться», — сказал Абдель Фаттах ас-Сиси. Абдель Фаттах ас-Сиси Александр Лукашенко также передал Президенту Египта гостинцы: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси находился в Беларуси с официальным визитом с 17 июня. Во время его пребывания в стране состоялись официальные переговоры на высшем уровне, а также встречи с руководством правительства и Национального собрания. Стороны подтвердили готовность расширять двусторонние отношения по всем направлениям, включая торгово-экономическую сферу. Подписана комплексная программа (дорожная карта) развития сотрудничества на 2019-2020 годы и другие документы

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