Пугало «Чернобыля». Зачем киноделы шокируют западного обывателя?

Источник материала: Аргументы и факты

Американо-британский сериал «Чернобыль», вне всяких сомнений, стал событием 2019 года. Зрители восхищены качеством продукта, западные туристы выстроились в очередь за путевками в Припять, а споры о том, насколько то, что было показано на экране, соответствует действительности, не утихают.

Хвост виляет «Чернобылем»

Важно заметить, что споры в основном идут на постсоветском пространстве. Европейцам и американцам в массе своей сравнивать не с чем — это просто не их история. "АиФ" достаточно подробно объяснял, что в сериале «Чернобыль» не соответствует действительности, и позволяет считать его пропагандистским продуктом.

Критики советской эпохи и в России, и в Украине, и в Беларуси приняли картину на «ура». Но изначально «Чернобыль» ведь не был рассчитан на публику из бывшего СССР, он адресовался прежде всего западной аудитории. И тогда возникает вопрос — а зачем «кормить» собственных граждан историей об ужасах тоталитаризма на фоне атомной катастрофы?

В 1997 году на экраны вышла картина режиссера Барри Левинсона «Плутовство», известная также как «Хвост виляет собакой». По ее сюжету, накануне президентских выборов в США хозяин Белого Дома оказывается в тяжелейшем положении из-за сексуального скандала. Дабы отвлечь аудиторию, нанимается опытный кинопродюсер, который придумывает угрозу со стороны «албанских террористов», а затем и вовсе конструирует виртуальную войну, в которую якобы вовлечены Соединенные Штаты.

«Плутовство» стало классикой и разошлось на цитаты. Но это, однако, не значит, что оно перестало быть актуальным. Для управления сознанием электората необходимо конструировать мифы — как сиюминутные, так и долгоиграющие.

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Традиция «Красного рассвета»

В 1980-х годах американскому обывателю предлагали такие киношедевры, как «Красный рассвет» или «Рэмбо-3». В первом советские войска при поддержке союзников оккупировали США, во втором — советские солдаты безжалостно истребляли мирное население Афганистана.

Не имеет значения, что в реальности американские базы располагались у границ СССР, а не наоборот. Не имеет значения, что Советский Союз в Афганистане воевал не с народом, а с террористами, которых взращивали американские спецслужбы. Не имеет значения, что в итоге сами американцы спустя годы получат трагедию 11 сентября от тех, кто в фильме как раз показан «невинными овечками», и будут вынуждены начать собственную военную кампанию в Афганистане.

Главная мысль до американских обывателей была донесена — Советский Союз является агрессором и угнетателем. К слову, за всю советскую эпоху в СССР не было снято ни единого фильма об американской оккупации Советского Союза. Да и фильмов о крутом парне Иване Петрове, крошащем в капусту американцев где-нибудь во Вьетнаме и на Гренаде практически не было.

А причем же здесь «Чернобыль»? Он, как ни странно, является продолжением старой традиции, хотя в более тонкой форме. Это не дешевый агитационный ширпотреб вроде «Красного воробья». «Чернобыль» предназначен для более глубокого воздействия на подсознание.

Еда по талонам. О чем не снимают фильмы в США

Только в розовых мечтах отечественных либералов западное общество потребления является идеальным. В действительности, оно обладает огромным количество изъянов и проблем, вызванных самими принципами существования. В Соединенных Штатах десятки миллионов людей в буквально смысле зависят от «продуктов по талонам» — системы программы льготной покупки продуктов для малоимущих. Программа эта впервые была введена в 1939 году, а с 1964 года действует постоянно.

В 2013 году программа установила исторический рекорд: питание «по талонам» (с 1990-х годов бумажные талоны стали заменять на пластиковые карточки) получили свыше 47 миллионов американцев. Общая сумма, затраченная правительством на программу помощи малоимущим, составила 76 миллиардов долларов. Даже на фоне подъема американской экономики число тех, кто зависим от «талонов», измеряется десятками миллионов. Например, в 2016 году таковых было более 44 миллионов. Иными словами, жизнь примерно 13 процентов американцев напрямую зависела от государственной помощи продовольствием.

Еще раз — речь идет не о Сомали, не о Венесуэле, и даже не о Северной Корее. США вынуждены тратить десятки миллиардов долларов ежегодно для того, чтобы значительная часть их собственных граждан не стала погибать от голода.

Много ли вы слышали о подобной проблеме? Много ли блокбастеров и сериалов посвящено ей в США? А это лишь один из многочисленных изъянов американского государства, в котором система равных возможностей существует лишь в виде деклараций.

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50 000 замерзших в год. О чем не снимают сериалы в Британии

А много ли вы знаете о том, что в Великобритании ежегодно фиксируются смерти пожилых людей из-за холода? Есть даже специальный термин — «топливная нищета». Речь идет о том, что малообеспеченные граждане оказываются не в состоянии холодной зимой оплатить обогрев собственных домов. В результате те, кто послабее, а это, в первую очередь, старики, просто молча умирают за стенами своих домов.

В Британии подсчитывают «избыточную смертность» — число людей, которые умирают в холодное время года из-за отсутствия в домах тепла. Например, зимой 2017/18 годов, по данным Управления национальной статистики Великобритании, число избыточных смертей превысило 50 000. По данным экспертов, большинство случаев связано с обострением из-за холода хронических заболеваний, но 15 000 — это непосредственно те, кто умер в своих холодных домах.

«Похоже, мы приняли такие смерти как должное, как обычную часть зимы, как будто речь идет о темных вечерах», — констатировал британский эксперт Адам Сикер.

И снова вопрос — много ли снято фильмов, обличающих британскую систему, доведшую людей до подобных ужасных смертей?

Четыре постулата «Чернобыля»

Для американцев, зависимых от государственных продуктов, для британцев, замерзающих в собственных домах, для тех жителей Запада, которые лишены возможности получать медицинские услуги и давать своим детям образование, советская система со всеми ее недостатками могла бы показаться, по крайней мере, разумной альтернативой.

А это уже самая настоящая угроза устоям западного общества. И вот на ликвидацию этой потенциальной угрозы и настроена вся мощь европейского и в особенности американского агитпропа.

Советский Союз, не существующий уже три десятка лет, пугает политиков даже в виде призрака. И на борьбу с призраком мобилизуются колоссальные силы и средства.

Если взять суть сериала «Чернобыль», то она сведена всего к нескольким постулатам. Первый — Советский Союз был тоталитарным государством, настоящей «тюрьмой народов», в которой не было ничего хорошего. Второй — Чернобыльская катастрофа произошла потому, что Советский Союз был тоталитарным государством, настоящей «тюрьмой народов», в которой не было ничего хорошего. Третий — все жители Советского Союза либо преступники и изуверы, либо жертвы и морально сломленные люди, потому что Советский Союз был тоталитарным государством, настоящей «тюрьмой народов», в которой не было ничего хорошего. Четвертый — все советские герои шли на подвиг под дулами автоматов, либо в состоянии алкогольного опьянения, потому Советский Союз был тоталитарным государством, настоящей «тюрьмой народов», в которой не было ничего хорошего.

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Образ тоталитарного Мордора будет продолжен

При этом никто не будет вам напоминать о произошедшей в 1979 году аварии на американской АЭС Три-Майл-Айленд. И уж тем более не будут вам напоминать о катастрофе 2011 года на японской АЭС «Фукусима», которой был присвоен максимальный, 7-й уровень, равный той, что произошла в Чернобыле. И не расскажут о том, что катастрофа на «Фукусиме» стала следствием чудовищного непрофессионализма и целой череды преступных ошибок, допущенных японскими специалистами. Не будут просто потому, что не стоит задач показать Японию Мордором, в котором нет ничего человеческого.

«Чернобыль» должен убедить западного зрителя — не существует и никогда не существовало альтернативы обществу потребления, в котором он живет. Альтернатива — это чудовищное тоталитарное государство, в котором одновременно существуют ГУЛАГ, Голодомор, Чернобыльская катастрофа и школа проституток-шпионок.

В свое время вот таким же пугалом для западного обывателя, каким сейчас является «Чернобыль», стал опубликованный на Западе роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Неважно, что это творение полно передергиваний и откровенных выдумок. Заинтересованные лица максимально раскрутили его, превратив своеобразную «Библию антикоммунизма».

Впрочем, это тема отдельного разговора. А «Чернобыль» на Западе сделал свое дело, и может уходить, уступая место новому грядущему пугалу.