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«Беллегпром» анонсировал нововведения для торгующих белорусским товаром предпринимателей

19.06.2019 10:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Беллегпром» рекомендовал предприятиям, которые входят в концерн, увеличить сроки отсрочки платежа для индивидуальных предпринимателей. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказала председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина. По ее словам, в первую очередь предприятия могут увеличивать сроки возврата денежных средств для добросовестных ИП.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина

Предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, не первый год просят предприятия легпрома ввести отсрочку платежей. ИП хотят рассчитываться за взятый на реализацию товар по мере его продажи. Но производители не могут себе этого позволить во многом «из-за длинного производственного цикла». «Если дать индивидуальным предпринимателям отсрочку платежа в 90 дней, то в лучшем случае только через полгода предприятие заберет свои деньги. А проценты по кредитам банкам предприятия платят ежемесячно», — отмечали ранее в «Беллегпроме».

— По индивидуальным предпринимателям предприятиям рекомендовано по результатам работы концерна в первом квартале этого года увеличить сроки отсрочки платежа, — отметила Татьяна Лугина. — К примеру, предприниматель взял товар из коллекции «осень-зима». Наступил март, предприниматель видит, что он эту коллекцию может допродать в следующем сезоне. Не обязательно ее отдавать на предприятие, а потом ее опять брать. То есть если предприниматель уже заработал добросовестный имидж, то можно увеличивать сроки возврата денежных средств.

Некоторые предприятия концерна предоставляют уже отсрочку платежа для ИП до 180 дней, уточнила председатель «Беллегпрома».

По мнению Татьяны Лугиной, «это сотрудничество конкретных предприятий и предпринимателей». «На уровне концерна мы еще думаем, — уточнила председатель „Беллегпрома“. — По ИП вижу, что должна быть бОльшая мобильность в замене товара».

Еще один проблемный вопрос с ИП — они нередко жалуются на то, что заказать мелкие партии товара можно далеко не на каждом предприятии «Беллегпрома».

«Индивидуальные предприниматели озвучивают, что есть вопросы по мелким партиям и похожестью товара. Они не хотят быть на рынке с одинаковым товаром, боятся, что в фирменных сетях наших предприятий будут продавать то же самое, что и предприниматели, — обращает внимание Татьяна Лугина. — Но такая форма сотрудничества (выпуск небольших партий товара — Прим. авт.) уже существует. Она может не такая активная, но все равно уже существует. Предприниматели с рынков не очень активны, а вот розничные сети, кто занимается производством и торговлей, они свои комплекции доукомплектовывают, заказывают на предприятиях системы концерна».

При этом заказ на 30 единиц для ИП «никто (из предприятий концерна. — Прим.авт.) не сделает, думаю», уточнила Татьяна Лугина.

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«Беллегпром» рекомендовал предприятиям, которые входят в концерн, увеличить сроки отсрочки платежа для индивидуальных предпринимателей. Об этом FINANCE.TUT.BY...
 
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