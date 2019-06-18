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В Светлогорском районе лоб в лоб столкнулись MAN и Renault: пострадали два человека

19.06.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в лобовом столкновении грузовика и легковушки в Светлогорском районе.


Авария произошла 18 июня, около 15.45, на трассе Р82 Светлогорск — Паричи вблизи деревни Прудок. Когда на место ДТП прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло лобовое столкновение грузового автомобиля MAN и Renault Duster.


В результате происшествия водитель Renault оказался заблокирован в салоне. Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Также в аварии пострадал пассажир легковушки.

 
 
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Авария произошла 18 июня, около 15.45, на трассе Р82 Светлогорск - Паричи вблизи деревни Прудок.
 
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