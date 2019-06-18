В Светлогорском районе лоб в лоб столкнулись MAN и Renault: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в лобовом столкновении грузовика и легковушки в Светлогорском районе.





Авария произошла 18 июня, около 15.45, на трассе Р82 Светлогорск — Паричи вблизи деревни Прудок. Когда на место ДТП прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло лобовое столкновение грузового автомобиля MAN и Renault Duster.





В результате происшествия водитель Renault оказался заблокирован в салоне. Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Также в аварии пострадал пассажир легковушки.