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В Светлогорском районе лоб в лоб столкнулись MAN и Renault: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в лобовом столкновении грузовика и легковушки в Светлогорском районе.
Авария произошла 18 июня, около 15.45, на трассе Р82 Светлогорск — Паричи вблизи деревни Прудок. Когда на место ДТП прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло лобовое столкновение грузового автомобиля MAN и Renault Duster.
В результате происшествия водитель Renault оказался заблокирован в салоне. Спасатели при помощи специального инструмента
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Авария произошла 18 июня, около 15.45, на трассе Р82 Светлогорск - Паричи вблизи деревни Прудок.
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