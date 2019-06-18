Редкий случай: сеанс иглоукалывания закончился для португалки коллапсом легкого

Источник материала: Tut.by

79-летняя жительница Португалии обратилась после сеанса иглоукалывания в клинику Лиссабона с жалобами на затрудненное дыхание. Рентген показал в нижней части ее легкого прокол длиной 2,3 сантиметра, что привело к пневмотораксу — скоплению воздуха в плевральной полости. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на BMJ Case Reports .



Изображение: BMJ Case Reports

Для пневмоторакса воздух должен попасть в плевральную полость — пространство между легким и грудной стенкой. Иногда этот воздух может «вытекать» из поврежденного или больного легкого. В этом случае причиной стала тонкая игла, которую за два дня до этого ввели в спину женщину в попытке вылечить хроническую боль .

Иглоукалывание обычно рекламируется как древнекитайское лечение. Хотя этот способ может включать целый ряд методов, включая современные, такие как применение электричества, ультразвука, лазеров или даже пчелиных укусов, большинство из них по-прежнему сосредоточены на введении металлических игл в кожу в ключевых точках тела.

Частью привлекательности этой практики является то, что она кажется безопасной альтернативой приему лекарств или другим формам медицинского вмешательства. Хотя могут возникнуть незначительные осложнения, например, кровотечение или локализованная боль.

Хотя немецкий обзор почти 230 000 пациентов с иглоукалыванием в 2009 году обнаружил только два примера пневмоторакса, в обзоре китайских научных работ ВОЗ был обнаружен 201 случай этого заболевания за последние 30 лет.

В случае с португалкой игла была введена в пространство рядом с лопаткой, где легкое может находиться в пределах пары сантиметров от поверхности кожи. В результате женщине пришлось провести несколько дней в больнице с трубкой для дыхания и обезбаливающими. Но, к счастью, она пережила это испытание.

«Иглотерапевты должны знать анатомические структуры и слои, которые расположены под всеми точками акупунктуры, особенно в точках акупунктуры высокого риска», — советуют врачи.