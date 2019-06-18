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Автор шоу «Наша Russia» выступит в Минске с концертом 18+
Источник материала: Tut.by
Продюсер, сценарист, актер, автор и исполнитель собственных песен
Счетчик просмотров на его YouTube канале уже перевалил за отметку в более сотни миллионов, а знакомые всем шуточные и сатирические песни под гитару, мгновенно расходятся на цитаты.
Капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», Семtн является продюсером и главным автором шоу «Наша Russia», сценаристом и резидентом «Комеди Клаб», продюсером фильмов «Домашний арест», «Наша Russia. Яйца судьбы», сериалов «Универ», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Сашатаня», скетчкома «ХБ» и других популярных проектов, включая спецпроекты на Первом канале.
Уже 10 октября с абсолютно невозмутимым лицом Семён Слепаков порассуждает о различных насущных вопросах, женщинах в лексусе, пятнице и соседях. Любимые песни, юмористические монологи, искрометные шутки и забавные истории сделают этот вечер по-настоящему запоминающимся.
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Продюсер, сценарист, актер, автор и исполнитель собственных песен Семен Слепаков выступит 10 октября в КЗ Минск с большим концертом.
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