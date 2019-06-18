На спорте. Стюардессы «Белавиа» сняли пилотки и надели олимпийки и кеды

Источник материала: KYKY

Бортпроводники «Белавиа» взяли и переоделись в спортивную форму. Так они встретят гостей Евроигр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из Лондона, Парижа и Рим.

Лук работникам авиакомпании подбирали беларуские бренды. Форму – девять мужских и девять женских костюмов – разрабатывал Mark Formelle, а обувь с двумя полосками по бокам дала «Лидская обувная фабрика». И никаких пилоток! Представители «Белавиа» говорят, что хотели еще раз напомнить участникам Европейских игр, куда они летят и что здесь происходит, и окунуть их в спорт прямо с борта самолета. Посмотрите, как это выглядит:



