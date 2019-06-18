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На спорте. Стюардессы «Белавиа» сняли пилотки и надели олимпийки и кеды

19.06.2019 10:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Бортпроводники «Белавиа» взяли и переоделись в спортивную форму. Так они встретят гостей Евроигр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из Лондона, Парижа и Рим. 

Лук работникам авиакомпании подбирали беларуские бренды. Форму – девять мужских и девять женских костюмов – разрабатывал Mark Formelle, а обувь с двумя полосками по бокам дала «Лидская обувная фабрика». И никаких пилоток! Представители «Белавиа» говорят, что хотели еще раз напомнить участникам Европейских игр, куда они летят и что здесь происходит, и окунуть их в спорт прямо с борта самолета. Посмотрите, как это выглядит:


 

 
Теги: Минск
 
 
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Бортпроводники «Белавиа» взяли и переоделись в спортивную форму. Так они встретят гостей Евроигр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из Лондона, Парижа и Рим. ...
 
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