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На открытие Евроигр в Минске прилетит Рамзан Кадыров

19.06.2019 10:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минск на открытие Евроигр прилетят – внимание – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает TUT.by.

Информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Вместе с Кадыровым и Медведевым в Минске соберутся президенты Азербайджана, Грузии, Молдовы, Сербии. Сюда приедет Генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мойра. Вместе с ними – более сорока глав Национальных олимпийских комитетов.

А причина в том, что Евроигры интересны не только для Беларуси. Глаз считает, что за них «болеет» весь европейский континент. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск на открытие Евроигр прилетят – внимание – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает TUT.by. ...
 
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