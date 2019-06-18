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На открытие Евроигр в Минске прилетит Рамзан Кадыров
Источник материала: KYKY>
В Минск на открытие Евроигр прилетят – внимание – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом
Информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Вместе с Кадыровым и Медведевым в Минске соберутся президенты Азербайджана, Грузии, Молдовы, Сербии. Сюда приедет Генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мойра. Вместе с ними – более сорока глав Национальных олимпийских комитетов.
А причина в том, что Евроигры интересны не только для Беларуси. Глаз считает, что за них «болеет» весь европейский континент.
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В Минск на открытие Евроигр прилетят – внимание – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает TUT.by. ...
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