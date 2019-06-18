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В Минске запустят ещё один сервис проката электросамокатов

19.06.2019 09:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске уже в этом месяце запустят крупную – и первую по своему масштабу – систему проката велосипедов «Колобайк». Беларусам также предложат в аренду электросамокаты и электровелосипеды, но в меньшем количестве. О подробностях рассказал TUT.by.

Директор компании – Вадим Осипчик. С его слов, в рамках проекта для Минска купили три тысячи велосипедов, 300 электровелосипедов и 250 электросамокатов. В целях удобства работу сервиса свяжут с мобильным приложением, поэтому клиентам «Колобайка» не придется ехать в пункт проката, чтобы взять либо вернуть транспорт.

Как это работает?

Все велосипеды и самокаты подключат к облачной системе с помощью замка с GPS и с мобильным интернетом, чтобы компания знала об их точном расположении. Если велосипед попытаются украсть или неправильно припарковать, он «издаст» тревожный сигнал.

Пользователи смогут забронировать транспорт через программу на телефоне, а также привязать к ней платежную карту. Следующий шаг – отсканировать код на руле или замке, после чего замок автоматически откроется и начнется поездка. Парковаться разрешат везде, где угодно, но так, чтобы это не мешало пешеходам и автомобилям. Географически сервис в пределах Минска и даже Новой Боровой не ограничат.

А цена?

Стоимость аренды велосипеда – два рубля в час. Аренда электровелосипеда обойдется в один рубль за старт и 15 копеек за каждую минуту езды. То есть за час выйдет десять рублей. Тот же прайс установили и для электросамоката.

Напомним, в самом начале мая в Минске появился первый сервис аренды электросамокатов Eleven, цены которого разительно отличаются от будущего «Колобайка»: здесь за час просят около 20 рублей. Мы также писали о конфликте, который возник между клиентом и компанией: минчанин взял в прокат самокат и стал подозреваемым.

Фото обложки носит иллюстративный характер.

Читайте по теме: «Этот самокат дороже такси!» Пять главных проблем бизнеса кикшеринга в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске уже в этом месяце запустят крупную – и первую по своему масштабу – систему проката велосипедов «Колобайк». Беларусам также предложат в аренду...
 
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