Спасаем урожай на даче. Как сделать полив постоянным и без вашего присутствия

Источник материала: Tut.by

Дачники в этом году в обиде на природу — жара губит их огороды и цветники, в садах желтеют листья. Спасает только полив. Но большинство на дачу наведывается только по выходным, а за пять дней жары «выгорает» практически все. Выходом может стать система капельного полива, с которой не нужно переживать о своих помидорах или капусте — растения будут постоянно получать свою порцию влаги и без вашего деятельного участия. Рассмотрим несколько вариантов заводского изготовления и изобретения народных умельцев.

Капельный полив

Самая распространенная схема капельного полива включает источник воды (колодец, скважина или просто бочка с водой), разветвленный трубопровод с заглушками, капельные шланги и кран для того, чтобы имелась возможность при необходимости прекратить подачу воды.



teplica-exp.ru

Как пишет авторитетный среди дачников ресурс www.ogorod.ru , для прокладки трубопровода от источника воды до грядки нужно использовать трубы и соединительные фитинги из полипропилена или поливинилхлорида. Они не подвергаются коррозии при контакте с водой и большинством удобрений, а также не выделяют веществ, которые могут нанести значительный вред вашим растениям. Наиболее популярный диаметр труб для монтажа трубопровода, используемого для полива небольшого огорода, теплицы или газона, — 32 мм.



Фото: sad-dacha-ogorod.com

Если в вашем огороде поселились разные растения, требующие неоднородного увлажнения почвы, после тройников можно установить краны, которые позволят ограничивать подачу воды на отдельные участки.

Если для полива растений вы используете воду из колодца или скважины, будет достаточно фильтра тонкой очистки, если из озера, старых емкостей — еще и фильтр грубой очистки.

К трубам с помощью специальных коннекторов подключаются ленты капельного полива полиэтилена, которые позволяют донести воду до каждого растения, независимо от ландшафта участка.



kartofan.org

Все ленты капельного полива, предлагаемые разными производителями, делятся на три большие группы.

Щелевая капельная лента

Изнутри эта щелевая лента капельного полива представляет собой лабиринт, что обеспечивает равномерное поступление воды и исключает такие моменты, когда большая часть воды уходит в самом начале система полива, а растения, которые находятся в ее конце, фактически не получают влагу. На всем протяжении ленты лазером прорезаны тончайшие щели, из которых вода и поступает к растениям. Главный недостаток — необходима усиленная система фильтрация воды.



Фото: letnyayadacha.ru

Эмиттерная капельная лента

Основное отличие этой капельной ленты — плоские капельницы — эмиттеры, встроенные в ленту через равное заданное расстояние. Такая лента стоит дороже других, и ее стоимость напрямую связана с шагом эмиттеров: чем он меньше, тем дороже лента. Главное достоинство — такие ленты устойчивы к засорению: в каждом эмиттере создается турбулетный поток, который самоочищает ее. Это значит, не придется тратиться на фильт тонкой очистки.



Фото: ukrhoz.ub.ua

Лабиринтная капельная лента

В настоящее время такие ленты постепенно уходят с рынка, уступая место более современным щелевым и эмиттерным, но они довольно дешевы и из соображений экономии многие садоводы останавливают свой выбор на них. Канал такой ленты выглядит, как длинный зигзаг, и вода, пробираясь по его закоулкам, замедляет скорость. В грунт вода поступает через мелкие дырки в закоулках лабиринта. Однако это самый недолговечный вариант — не более двух сезонов. Главный недостаток — неравномерность полива.



Фото: ukrhoz.ub.ua

Отметим, что от толщины стен капельной ленты зависит ее прочность, стоимость и в итоге — срок службы. Чем тоньше лента, тем короче срок ее использования.

0,125 мм — капельная лента с небольшим сроком службы (до года). Годится для полива однолетних растений в теплицах. Используется при орошении на мягких почвах без песка и камней. Она дешевле всего — от 11 копеек за метр.

0,15 мм — лента пригодная для использования на обычной дачной почве. Ее разрешено применять в закрытом грунте. Срок службы — не более 2 лет. Стоимость — от 20 копеек за метр.

0,2 мм — наиболее распространенная капельная трубка. При бережном обращении срок службы — минимум 2−3 года, но и не более 5 лет. Может использоваться для выращивания растений с большим периодом созревания. Цены на них уже вдвое выше.

0,25 и 0,3 мм — капельные ленты менее распространенные на дачных участках, но чаще встречаются на сельскохозяйственных предприятиях. Лента менее требовательна в обращении, может использоваться на территории заселенной различными насекомыми и птицами. Стоит еще дороже — от 70 копеек за метр.

0,375 мм — наиболее прочная капельная трубка. При бережном обращении может прослужить гораздо дольше 5 лет. Применяется на участках с каменистой почвой и другими неблагоприятными факторами. На нее придется «отжалеть» круглую сумму, так как один метр столь долговечной ленты будет стоить от рубля и выше.

И еще. Какую бы толщину стенки капельной ленты вы ни выбрали, она все равно не сможет работать от линии высокого давления. Поэтому дополнительно нужно приобрести регулятор давления, который устанавливается на основной подающий шланг.

Лента капельного полива выдерживает давление 0,7−1 бар. Но и слишком малым давление быть не может: минимальное рабочее давление капельной ленты составляет 0,2 до 0,5 бар. Впрочем, система полива будет работать и при 0,1 бар, если поднять бочку с водой на метр от земли.

Для небольших участков в магазинах для садоводов и огородников можно найти готовые системы в сборе. Например, набор для грядки в 25 м², состоящий из капельной ленты, коннекторов и фитингов, обойдется в 26 рублей.

Бесплатный капельный полив

Капельный полив с использованием пластиковых бутылок — это, пожалуй, самый недорогой и самый популярный способ полива растений на дачных участках.

Если у вас есть несколько пластиковых бутылок большого литража, с помощью шила с диаметром иглы 1−2 мм проделайте небольшие отверстия на 2 см выше дна, а затем вкопайте бутылку на грядку между растениями (глубина зависит от расположения корневой системы). Отверстия должны быть направлены к корням растений. Проколы нежелательно делать на уровне ниже 2 см от дна бутылки, так как это расстояние будет выполнять функцию отстойника, защищающего капельные отверстия от засорения.



Фото: mastervdome.com

При организации капельного полива таким способом важно учитывать структуру почвы. Если земля на вашем участке рыхлая, богатая кислородом и хорошо впитывающая влагу, вам потребуется шило небольшого диаметра для того, чтобы отверстия для капельного полива не получились слишком большими. Иначе вода будет расходоваться слишком быстро. Если почва тяжело впитывает воду, это может привести к сжатию пластиковой бутылки из-за образовавшегося внутри вакуума. В этом случае в верхней части бутылки, выступающей над землей (лучше всего — в крышке), необходимо дополнительно пробить небольшое отверстие.

Если растения сильно выросли и посадки стали чрезмерно густыми, из-за чего сложно наполнять бутыли водой, можно воспользоваться лейкой с надетым на носик отрезком шланга.

Ориентироваться, насколько хорошо почва на вашем участке впитывает воду, можно по пузырькам внутри бутыли. Но лучше оставить бутыль в грунте на некоторое время, а затем раскопать землю вокруг нее и проверить, достаточно ли влаги получают ваши зеленые питомцы. Стенки бутылей внутри заиливаются, поэтому в конце сезона их желательно выкапывать и мыть или заменять новыми.

Для тех, кто хочет все держать под максимальным контролем, существуют более сложные схемы конструкций с бутылями. Одна из них предполагает использование тщательно промытых трубочек от шариковых ручек. Их вставляют в небольшую прорезь на бутылке и направляют в сторону растения. Конец трубочки закрывают заглушкой (зубочисткой или спичкой) и иголкой проделывают небольшое отверстие. Бутылку частично вкапывают в землю.



Фото: kartofan.org

Также можно подвесить перевернутые бутыли, в крышках которых предварительно сделаны проколы, над грядками.

Капельный полив по такой схеме особенно легко организовать, если у вас имеются капельницы с пакетами для медицинских растворов.



Фото: gloriamarket.ru

Этот вид полива крайне удобен по нескольким причинам:

невысокая стоимость комплектующих;

легкий подвод воды к любому растению, что очень удобно, если ваши грядки не идеально ровные;

напор воды можно регулировать с помощью колесика, имеющегося на каждой капельнице.