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«Ребенку сварю два яйца, а сама обхожусь бутербродом». Мать-одиночка рассказала про свой бюджет

19.06.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска рассказала, как удается свести дебет и кредит бюджета матери, воспитывающей в одиночку сына двух лет. Единственный источник дохода Ольги — пособие по уходу за ребенком до 3 лет. В первом полугодии 2019 года это 362,46 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Три года назад тогда еще будущая мама решила уехать из столицы в агрогородок в Брестской области. Главная причина переезда была как раз экономическая. В деревне у знакомых пустовала однокомнатная квартира, там же живут родственники, которые готовы были помогать.

− Я знала, что эти три года смогу рассчитывать только на пособие. А в Минске его хватило бы разве что на оплату съемной комнаты. Временный переезд был самым рациональным решением, − объясняет Ольга.

Она признается, что была готова к тому, что финансовое состояние будет достаточно сложным. Именно поэтому все траты учтены в записной книжке. Такой контроль позволяет не выходить за рамки дозволенного и находить расходы, на которых можно экономить.

− Пособие по уходу за ребенком получается примерно такого же размера, как бюджет прожиточного минимума. В апреле для ребенка до 3-х лет он составлял 140 рублей, для взрослого — 240 рублей, − говорит Ольга.

Каждый месяц семья тратит около 100 рублей на коммунальные услуги, еще 40 за мобильный телефон и интернет.

− Кто-то скажет, что такие расходы на телефон и интернет — это роскошь при моем доходе, но провести годы в декрете в деревне, да еще без связи с миром? Я бы вообще «завяла», − признается Ольга.

За 18 дней июня на продукты Ольга потратила 62 рубля. В среднем же за месяц на еду уходит примерно 100−150 рублей. При этом она не покупает мясо, яйца, картофель и другие овощи. Всем тем, что не принято покупать в деревнях, где у людей есть свое хозяйство, ее снабжают родственники.

Покупая бытовую химию, средства гигиены и другие нужные для дома вещи, Ольга старается вложиться в 40−45 рублей в месяц. Еще 20 она тратит на товары для ребенка, например, на развивающие игры и детские книжки. Примерно столько же из бюджета откладывается на непредвиденные расходы, подарки близким, поездки.

Детскую одежду семья практически не покупает, потому что у друзей растет мальчик чуть старше сына Ольги, от которого «по наследству» переходят одежда и обувь.

− Себе одежду я позволить почти не могу. Но в этом месяце купила обувь на лето за 30 рублей. Еще 4 рубля потратила на ремонт одежды, − рассказывает Ольга. − В этом плане в том же Минске проще, потому что там есть секонд-хенды и достаточно удачные распродажи.

Отдельная и всегда непредсказуемая статья расходов — это медикаменты. В Беларуси лекарства для детей до 3-х лет можно получать бесплатно. Но не всегда бесплатный вариант оказывается подходящим.

− В последний раз, когда сын болел, нам прописали белорусское лекарство. Да, оно было бесплатное, но не помогало. Пришлось вернуться в аптеку и после консультации с фармацевтом купить импортные капли за 15 рублей и сироп за 11 рублей, − рассказывает Ольга.

Получается, что на бумаге государство помогает с лекарствами, но по факту врачи нередко выписывают самые дешевые отечественные препараты, не обращая внимания на особенности организма ребенка и не делая ссылку на то, что раньше ему это лекарство не помогало.

− Врачи не всегда предлагают выбор лекарств, которые можно получить бесплатно. Но бывает, что рассказывают о такой возможности, даже если лекарство не белорусское, − говорит Ольга.

Она признается: даже имея родственников с хозяйством, прожить на пособие по уходу за ребенком очень сложно. Если бы не близкие и друзья, которые помогают семье продуктами и одеждой для сына, это было бы почти нереально.

− Хотя куда бы я делась, экономила бы больше на себе. Сейчас тоже так делаю: ребенку сварю последние два яйца, а сама обхожусь бутербродом, − делится Ольга. − Было бы хорошо, если бы можно было зарабатывать. Но даже удаленно это мне не удалось. Я нахожусь с сыном 24 часа в сутки. Отдать его кому-то даже на час возможности нет. А нанимать няню… Я же не заработаю столько, чтобы ей платить.

Тем не менее она не ждет о государства благотворительности, хоть и не совсем понимает, почему пособия по уходу за ребенком не имеют никакой градации — пара, где один из родителей зарабатывает под 1000 долларов получает на ребенка до 3-х лет столько же, сколько одинокая мать, не имеющая возможности подрабатывать в период ухода за ребенком.

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Теги: Минск
 
 
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Белоруска рассказала, как удается свести дебет и кредит бюджета матери, воспитывающей в одиночку сына двух лет.
 
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