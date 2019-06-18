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22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого

19.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого.

22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого

как это было в 2018 году или вот ещё вариант

22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого

Вновь будет выступать на прежнем месте - парк культуры и отдыха.

Начало - 15.00. Вход свободный.

22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого

фото - 2018 год, город Брест

 
Теги: Брест
 
 
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  22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого. как это было в 2018 году или вот ещё вариант Вновь будет выступать на прежнем месте - парк культуры и отдыха. ...
 
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