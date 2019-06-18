Источник материала: Виртуальный Брест

22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого.





как это было в 2018 году или вот ещё вариант





Вновь будет выступать на прежнем месте - парк культуры и отдыха.

Начало - 15.00. Вход свободный.





фото - 2018 год, город Брест