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22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого
19.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого.
Вновь будет выступать на прежнем месте - парк культуры и отдыха.
Начало - 15.00. Вход свободный.
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22 июня 2019 года в Брест приезжает хор Турецкого. как это было в 2018 году или вот ещё вариант Вновь будет выступать на прежнем месте - парк культуры и отдыха. ...
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