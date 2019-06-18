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Как ремонтируют танки на полигоне под Барановичами
19.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Под Барановичами развернулись масштабные учения подразделений технического обеспечения. Задача военных — отработать вопросы ремонта военной и специальной техники, обеспечить войска ракетами и боеприпасами, восстанавливать и пополнять имущество. Главное, что занятия позволяют на практике подготовиться к предстоящим осенью совместным маневрам белорусской и российской армий «Щит Союза-2019».
Фото: Алексей Болотов, МЛЫН.BY
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Под Барановичами развернулись масштабные учения подразделений технического обеспечения. Задача военных — отработать вопросы ремонта военной и специальной...
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