Как ремонтируют танки на полигоне под Барановичами

Источник материала: Виртуальный Брест

Под Барановичами развернулись масштабные учения подразделений технического обеспечения. Задача военных — отработать вопросы ремонта военной и специальной техники, обеспечить войска ракетами и боеприпасами, восстанавливать и пополнять имущество. Главное, что занятия позволяют на практике подготовиться к предстоящим осенью совместным маневрам белорусской и российской армий «Щит Союза-2019».





Фото: Алексей Болотов, МЛЫН.BY