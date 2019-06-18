ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военные Беларуси и Польши будут обмениваться информацией о воздушной обстановке у границы

19.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерства обороны Беларуси и Польши подписали соглашение об обмене информацией о воздушной обстановке у границы, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

Военные Беларуси и Польши будут обмениваться информацией о воздушной обстановке у границы

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Игорь Голуб находится с визитов в Польше. "Основным мероприятием визита стало подписание технического соглашения между министерствами обороны Беларуси и Польши об обмене информацией о воздушной обстановке вблизи совместной границы и полетах военных судов в воздушном пространстве двух стран. Реализация положений документа будет содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Беларуси и Польши в воздушном пространстве", - проинформировали в Минобороны.

Соглашение также поспособствует повышению качества контроля за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи государственной границы и при ее пересечении. Документ будет содействовать укреплению доверия между государствами и повышению региональной безопасности.

Во время визита белорусской делегации состоялись переговоры с руководством Оперативного командования Войска Польского. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области ВВС и войск ПВО.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерства обороны Беларуси и Польши подписали соглашение об обмене информацией о воздушной обстановке у границы, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 2,4 тыс. болельщиков и участников Евроигр прибыли в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика