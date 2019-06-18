Военные Беларуси и Польши будут обмениваться информацией о воздушной обстановке у границы

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерства обороны Беларуси и Польши подписали соглашение об обмене информацией о воздушной обстановке у границы, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.





Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Игорь Голуб находится с визитов в Польше . "Основным мероприятием визита стало подписание технического соглашения между министерствами обороны Беларуси и Польши об обмене информацией о воздушной обстановке вблизи совместной границы и полетах военных судов в воздушном пространстве двух стран. Реализация положений документа будет содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Беларуси и Польши в воздушном пространстве", - проинформировали в Минобороны.

Соглашение также поспособствует повышению качества контроля за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи государственной границы и при ее пересечении. Документ будет содействовать укреплению доверия между государствами и повышению региональной безопасности.

Во время визита белорусской делегации состоялись переговоры с руководством Оперативного командования Войска Польского. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области ВВС и войск ПВО.