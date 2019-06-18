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Военные Беларуси и Польши будут обмениваться информацией о воздушной обстановке у границы
19.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерства обороны Беларуси и Польши подписали соглашение об обмене информацией о воздушной обстановке у границы, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Игорь Голуб находится с визитов в
Соглашение также поспособствует повышению качества контроля за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи государственной границы и при ее пересечении. Документ будет содействовать укреплению доверия между государствами и повышению региональной безопасности.
Во время визита белорусской делегации состоялись переговоры с руководством Оперативного командования Войска Польского. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области ВВС и войск ПВО.
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Министерства обороны Беларуси и Польши подписали соглашение об обмене информацией о воздушной обстановке у границы, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном...
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