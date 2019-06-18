Михаил Шемякин: «Мы не умеем ценить себя»

Знаменитый художник, скульптор, график, лауреат Госпремии РФ Михаил Шемякин — автор резонансных проектов мирового масштаба. Недавно в Петербурге он открыл необычную выставку, посвящённую... лестнице. На ней Представлено 700 работ — от древнейших времён до наших дней. Эту коллекцию Шемякин собирал более полувека.

«Своих не бросаю»

Михаил Шемякин: Почему лестница? — предварил мастер ожидаемый вопрос. — Мне кажется, этот привычный для многих предмет играет философскую роль в жизни человека. Это и штурмовые лестницы, которые использовались при взятии крепостей, и цирковые, по которым поднимаются акробаты, и ступени, ведущие на эшафот. Даже стремянка по-своему красива, а из горизонталей и вертикалей рождается образ креста. Наше бытие проходит на земле, поверхности, но мы постоянно стремимся к чему-то высокому, шаг за шагом подбираемся к вершинам. И наоборот, если ведём себя не так, как полагается человеку, то спускаемся всё ближе и ближе к преисподней. Это символ человеческого существования.

Елена Данилевич, «АиФ-Петербург»: На вернисаже присутствовали и ваши студенты, которые обучаются по нестандартному плану. Что это за проект?

— Он начался в Воронеже. Меня убедили, что программа долгосрочная, и я набрал способную молодёжь и начал занятия. Однако через год выяснилось — средства у организаторов закончились. Как быть? Бросить своих учеников я не мог. Спасибо руководству петербургской академии им. Штиглица, которое согласилось на перевод ребят. Сейчас они учатся в этом замечательном вузе, уже готовятся защищать диплом, а я все шесть лет оплачиваю их обучение.

Но не в деньгах дело. Ученики приезжают ко мне во Францию, где я составил для них особую программу. Сюда входит большой курс истории искусств, знакомство с композиторами, музыкой — от классики до Утёсова, Шульженко, Бернеса. Кстати, только один из студентов сказал, что Бернес — это «какой-то актёр». Остальные же услышали об этом великом певце, душе России, впервые. Учат молодые люди и стихи. Читают Бродского, немецкие средневековые баллады, начинают понимать, кто такие Рембо, Верлен и Бодлер. Словом, проходят то, что необходимо знать образованному человеку.

— Вашим подопечным повезло. А некоторые их сверстники до сих пор не в курсе, кто такие Кутузов, Ленин, Толстой, а на вопрос о Гагарине отвечают: популярный певец. Как вы думаете, почему 16—20-летние так плохо знают историю своей страны?

— Одна из причин — пробелы и в школьном, и в высшем образовании. Но я бы посмотрел на проблему шире. Мы сегодня стремительно, в масштабах нации, теряем историческую память. Дошло до того, что некоторые стали перелицовывать и давно прошедшие, но по тем или иным причинам неугодные события. В итоге российское общество страшит не только неизвестное будущее, но и непредсказуемое прошлое. Например, народ теряется в догадках, кто же был Николай II. Великомученик, примерный семьянин, святой? Или кровавый царь, бросивший миллионы в губительную для страны войну? Выясняется также, что самодержавный строй был идеальным, что это время исключительно благородных офицеров и прекрасных дам. Потому революция объявляется национальной трагедией. Но кто её подготовил?

Сочувствую людям, по судьбе которых прошлось «красное колесо», однако нельзя забывать и о Кровавом воскресенье, Ходынке, жертвах Первой мировой, подавлении бунтов. О налётах карательных отрядов, вешавших крестьян и разорявших деревни, бесчинствах черносотенцев. Но у нас на нищету и бесправие сотен тысяч людей, что и привело к потрясениям, не особо обращают внимание.

«Не хочу быть пророком»

— Вы рассказывали, что часть вашей семьи была красной, часть — белой. Погибали и те и другие.

— Мой отец с 9 лет служил в армии, кстати, под командованием комбрига Георгия Жукова, впоследствии знаменитого маршала. Награждён 8 боевыми орденами. Сражался с Деникиным. Сейчас прах этого генерала с почестями перенесли из Франции в Россию. Знаю, что в Петербурге установлены памятники другим участникам Белого движения.

Я не против, тот же Деникин — личность. Но разве мой отец и его товарищи думали, что их внуки будут мириться с обществом, где есть олигархи, богатые и бедные? Нынче уже официально заявляется, что в России 20 млн живут за чертой бедности. И это — в одной из богатейших стран мира. Не хочу быть пророком, но долго так продолжаться не может. Сегодня власти уповают на то, что протесты почти не слышны, что рейтинги доверия «на уровне». Но царское кресло было куда более устойчивым, чем стулья под чиновниками. И никто предположить не мог, что в 1917-м за несколько дней всё рухнет.

— Но многое и восстанавливается. Вы всегда неравнодушны к ветеранам. Недавно принято решение о возрождении Музея блокады. Также по вашему проекту установлена мемориальная доска первой женщине-водолазу Нине Соколовой, а вскоре появится и памятник.

— Считаю эту женщину одной из тех скромных героев, потрясающих профессионалов, которые и приблизили Победу. Во время войны Соколова была принята в Экспедицию подводных работ особого назначения. В 1942 г. она участвовала в строительстве бензопровода через Ладогу. Тогда за короткий срок под огнём фашистов было проложено 50 км труб. Из них под водой — 21 км. Как это удалось — непостижимо. Специалисты говорят, что даже при современной технике требуется до полутора лет работы, а они выполнили задание за два месяца. Я хорошо знаком с Евгением Соколовым, её сыном. Он 15 лет ходил по инстанциям, кабинетам и пытался добиться, чтобы этот подвиг увековечили. Все кивали головой, но реально ничего не делалось. Прогресс появился, когда я встретился с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он поддержал идею. Сейчас на доме, где жила героиня, установлена мемориальная доска. Есть предложение и об установке памятника Нине Соколовой, таким же труженикам. Они это заслужили.

— Часто сравнивают военное поколение и нынешнее. И сравнение, как правило, не в пользу современности.

— Трагедия России в том, что мы не умеем ценить себя. Самое поразительное — как быстро мы с этим чувством свыклись. Нам давно необходимо избавиться от комплексов и понять: мы такие, какие есть, — прекрасный, талантливый, милосердный и работящий народ. Ничуть не хуже американцев или французов. У нас высокий потенциал, потрясающей силы культура. Мы интересно мыслим, можем создавать шедевры, способны на поступки. Хромает экономика? А вот здесь надо вспомнить прошлое, когда Россия была одной из ведущих промышленных держав мира. Неужели в XXI веке страна не в состоянии производить хорошую одежду, обувь? Считаю, нам такое вполне по силам. Просто нужно верить в себя и создавать то государство, где человек сможет жить достойно и раскрыть свои лучшие качества.