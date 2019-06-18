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От чего зависит зарплата на “президентском” молочно-товарном комплексе “Андеколово”

19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Каждый месяц руководитель района Сергей Кулагин, председатель райсовета депутатов, члены райисполкома, специалисты всех заинтересованных профильных ведомств, представители общественных организаций выезжают в хозяйства и проводят встречи с трудовыми коллективами. Участие руководителей сельхозпредприятий, специалистов и председателей профкомов в этих мероприятиях — строго обязательно.

 

От чего зависит зарплата на “президентском” молочно-товарном комплексе “Андеколово”
Мобильная группа под руководством первого заместителя председателя райисполкома — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сергея Шацкого посетила молочнотоварный комплекс «Андеколово» КСУП «Племзавод «Ленино». Фото Михаила Левцова

 

Исполняющая обязанности начальника комплекса Татьяна Павловская отметила, что с самого раннего утра на комплекс приезжал сам председатель райисполкома, который довольно часто посещает их сельхозпредприятие. Затем приехал его первый зам. Такое внимание со стороны руководства района на пользу производственному процессу: если возникла проблема — она быстро решается.

В этот день на встречу с коллективом приехали исполняющие обязанности: директора КСУП «Племзавод «Ленино» — Иван Никонович, главного экономиста — Светлана Чупракова, главного зоотехника — Ирина Шестакова и председатель профкома Лилия Бобровская.

 

От чего зависит зарплата на “президентском” молочно-товарном комплексе “Андеколово”

 

МТК называют «президентским», так как современный молочнотоварный комплекс построен по специальной госпрограмме.

 

В настоящее время здесь находятся 831 корова и 74 нетели. За 12 июня с комплекса сдано 6700 кг молока, в том числе «экстрой» — 4200 кг, первым сортом — 2500 кг.

Коллектив МТК — это 26 человек, из которых 8 операторов машинного доения. Флаг трудовой славы поднят в честь трех лучших тружениц по результатам работы за январь-май — Татьяны Орловой, Татьяны Кулешовой и Анны Кулешовой.

 

От чего зависит зарплата на “президентском” молочно-товарном комплексе “Андеколово”
Первый зампредседателя райисполкома — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Шацкий. Фото Михаила Левцова

 

Как отметила Татьяна Павловская, передовики меняются, так как люди ходят в отпуска, подменяют в течение месяца основную телятницу, выпаивая 86 теляток от рождения до 30 суток, пока малышей не переведут на ферму в Моисеево. Поэтому и получают меньше молока за это время.

Есть своя лаборатория, где за качеством молока следит лаборант Валентина Томчик. На охране здоровья животных два опытных ветврача — Владимир Мельников и Мария Шимбарова.

Зарплата напрямую зависит от количества и качества молока, — рассказывает начальник. — Идет доплата за сорт «экстра», проведение санитарных дней, когда работают с телятами, естественно, учитывается приплод и их сохранность, привесы.

 

“Сейчас несколько дней мы «минусуем» по молоку к уровню прошлого года. Сказывается и жара, мы даже убрали коров с круглосуточного содержания и поставили их в помещения, а на поле выгнали сухостой”

 

Повлияли и стрессы во время забора крови — животные очень чувствительны к таким процедурам. Ну и, конечно же, корма. Давали люцерну — было больше молока, сейчас «зеленка» из другой травы.

 

От чего зависит зарплата на “президентском” молочно-товарном комплексе “Андеколово”
Исполняющая обязанности начальника комплекса Татьяна Павловская. Фото Михаила Левцова

 

Как сказала и. о. главного экономиста, сейчас на комплексе производят больше «экстры». Сразу увеличилась выручка и соответственно зарплата. Идет доплата и доярке, и слесарю, и скотнику. Люди увидели разницу и стали стараться работать лучше — зарплата зависит от общего результата. В хозяйстве планируют наращивать дойное стадо за счет своих резервов. Телочкам здесь особый уход и внимание.

На первое число месяца числится 683 дойных коров.  8311 кг доили в прошлом году, 7191 в этом. Реализация молока 6835 кг (+108 %). Экономист рассказала, что с первого числа в хозяйстве увеличили расценки:

 

“Если раньше получали за «экстру» по 1 руб. 35 коп. теперь — 1 руб. 80 коп. И у вас есть возможность заработать больше”

 

За январь-май валовое производство молока составило 1367 тонн при удое на одну корову 1647 кг. Реализация молока высшим сортом — 58%, экстра — 19%, остальное первым. За последний месяц МТК «Андеколово» 72% сдал сортом «экстра», значит есть резервы.

 

От чего зависит зарплата на “президентском” молочно-товарном комплексе “Андеколово”
Исполняющий обязанности директора КСУП «Племзавод «Ленино» Иван Никонович и работники комплекса. Фото Михаила Левцова

 

Иван Никонович в ходе встречи обсудил с коллективом главный «больной» вопрос, который волнует работников МТК — необходимость капремонта дойки и холодильного оборудования. На приобретение нового нет средств. Поэтому в хозяйстве решили заменить основные узлы.

Руководитель хозяйства объяснил людям ситуацию, пообещал сделать все возможное, чтобы могли качественно раздоить нетелей и сохранить удойных коров.

Зарплата в последние три месяца выплачивается за счет зерна, а не за молоко.

 

Никонович отметил, что есть рост, но хозяйству нужны минимум 16 тонн молока. Пока их нет. Но есть резерв, нужно напрячься и сделать рывок. И тогда будет зарплата.

 

Сергей Шацкий предложил руководству и специалистам за каждый месяц не только вывешивать на стенде основные показатели, а вот так же собирать коллектив и объяснять составляющие зарплаты, за что плюсы и минусы. Чтобы люди знали и стремились работать лучше. Выросшее качество молока даст больше возможностей для развития производства. Всему коллективу сельхозпредприятия нужно быть более сплоченными в решении проблем и вопросов, тогда будет результат.

 

Галина Кожевникова


 
 
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