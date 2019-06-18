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Зарегистрированы в мае: новости из загса
19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Смотрите, кто зарегистрирован за май в Горках и районе.
Александра и София Казеко
Александра Мигдасева
Никита Шупилов
Александра Шекунова
Платон Черняков
Алиса Мальнева
Милана Авсеенко
Анастасия Мозырко
Варвара Долженкова
Тимофей Киселев
Дарья Рыженкова
Кирилл Лылов
Надежда Грушецкая
Амина Шуминская
Стефания Калиновская
Даниил Мазуров
Максим Кабанов
Глеб Барановский
Евгения Лычковская
Павел Щербин
Варвара Бондарь (Песочня)
Петр Муха (Душки)
Полина Шамоновская (Овсянка)
Амалия Шукурова (Овсянка)
По данным районного отдела ЗАГС
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Смотрите, кто зарегистрирован за май в Горках и районе. Александра и София Казеко Александра Мигдасева Никита Шупилов Александра Шекунова Платон Черняков...
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