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Задайте свой вопрос горецкому военкому

19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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20 июня прямую телефонную линию проведет военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов подполковник Александр  Шкиндеров.

Задать свои вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 5-74-99

 

Задайте свой вопрос горецкому военкому
Александр Шкиндеров выступает на концерте ко Дню защитников Отечества. Фото Михаила Левцова

 
 
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  20 июня прямую телефонную линию проведет военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов подполковник Александр  Шкиндеров. Задать свои вопросы можно с 9.00 до...
 
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