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Задайте свой вопрос горецкому военкому
19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
20 июня прямую телефонную линию проведет военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов подполковник Александр Шкиндеров.
Задать свои вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 5-74-99
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20 июня прямую телефонную линию проведет военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов подполковник Александр Шкиндеров. Задать свои вопросы можно с 9.00 до...
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