Сигурдссон женился на «Мисс Исландия»









Сообщается, что в 2008 году избранница футболиста выиграла конкурс «Мисс Исландия».





Также Иварсдоттир побеждала на Miss World Sports, где девушки соревновались в беге, плавании на каное и футбольных пенальти.





Отметим, что Сигурдссон и Иварсдоттир несколько лет прожили в гражданском браке.