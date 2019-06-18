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Сигурдссон женился на «Мисс Исландия»
Источник материала: Партизан
Полузащитник «Эвертона» и сборной Исландии Гилфи Сигурдссон сыграл свадьбу с Александрой Иварсдоттир.
Сообщается, что в 2008 году избранница футболиста выиграла конкурс «Мисс Исландия».
Также Иварсдоттир побеждала на Miss World Sports, где девушки соревновались в беге, плавании на каное и футбольных пенальти.
Отметим, что Сигурдссон и Иварсдоттир несколько лет прожили в гражданском браке.
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Полузащитник «Эвертона» и сборной Исландии Гилфи Сигурдссон сыграл свадьбу с Александрой Иварсдоттир.
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