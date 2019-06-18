Трамп проигрывает выборы сразу двум демократам









Он отмечает, как сообщают Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, ABC, NBC и Politico, Трамп проигрывает Джо Байдену с разрывом, выражаемым двузначными цифрами, в Висконсине, Пенсильвании, Флориде и Мичигане, и с менее существенным разрывом в Айове, Северной Каролине, Огайо и Джорджии. Во всех этих штатах Трамп выиграл в 2016 году. Лишь с очень маленьким разрывом Трамп обходит Байдена в постоянно республиканском с 1980 года Техасе.





По словам блогера, таким образом, если бы выборы состоялись сегодня, Байден победил бы Трампа с огромным преимуществом. Опросы также показывают, что в большинстве из тех же штатов, Трамп проиграл бы и другому кандидату демократов – сенатору Элизабет Уоррен, хотя и с меньшим разрывом, чем Байдену. Сообщается, что Трамп уволил трех людей из своего предвыборного штаба, ответственных за проведение опросов и дал указание всем помощникам говорить о том, что он во всех штатах выигрывает. Это же утверждение он повторяет в многочисленных твитах в последние дни.



