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МНС назвало десятку крупнейших налогоплательщиков Минска за пять месяцев этого года

19.06.2019 10:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десять крупнейших налогоплательщиков Минска сформировали треть доходов консолидированного бюджета города за январь-май 2019 г, сообщает пресс-центр инспекции МНС по г. Минску.

Как сообщают в налоговой инспекции, по итогам пяти месяцев текущего года в 10 крупных плательщиков Минска вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак–инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «Велком», ИООО «Лукойл Белоруссия», ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ООО «Евроторг».

«Данными организациями уплачено в бюджет 1,8 млрд бел руб или треть доходов консолидированного бюджета города», — говорится в сообщении ИМНС.

Всего в г. Минске осуществляют деятельность свыше 134 тыс субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 58,4 тыс организаций и 76,3 тыс индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 247,6 тыс граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Десять крупнейших налогоплательщиков Минска сформировали треть доходов консолидированного бюджета города за январь-май 2019 г, сообщает пресс-центр инспекции МНС...
 
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