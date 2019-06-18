Госкомимущество выставит на торги арестованные акции трех белорусских ОАО

Как сообщается, для продажи на торгах в режиме «дискретный аукцион» с 24 июля по 18 декабря 2019 г будут предложены арестованные простые (обыкновенные) акции следующих открытых акционерных обществ:





ОАО «БПС-Сбербанк». Количество акций - 3601 шт (0,0002% уставного фонда). Начальная цена одной акции – 0,48 бел руб, пакета акций — 1728,48 бел руб;





ОАО «Волковысский мясокомбинат». Количество акций - 16 шт (0,003% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 192,95 бел руб, пакета акций — 3087,2 бел руб.





ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод». Количество акций – 15 тыс шт (27,28% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 61,16 бел руб, пакета акций — 917,4 тыс бел руб.





Как сообщили в Госкомимуществе, торги будут проводиться еженедельно по средам.