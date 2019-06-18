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Госкомимущество выставит на торги арестованные акции трех белорусских ОАО

19.06.2019 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь для продажи на торгах в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предлагаются арестованные акции трех открытых акционерных обществ, сообщает пресс-служба Госкомимущества.

Как сообщается, для продажи на торгах в режиме «дискретный аукцион» с 24 июля по 18 декабря 2019 г будут предложены арестованные простые (обыкновенные) акции следующих открытых акционерных обществ:

ОАО «БПС-Сбербанк». Количество акций - 3601 шт (0,0002% уставного фонда). Начальная цена одной акции – 0,48 бел руб, пакета акций — 1728,48 бел руб;

ОАО «Волковысский мясокомбинат». Количество акций - 16 шт (0,003% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 192,95 бел руб, пакета акций — 3087,2 бел руб.

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод». Количество акций – 15 тыс шт (27,28% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 61,16 бел руб, пакета акций — 917,4 тыс бел руб.

Как сообщили в Госкомимуществе, торги будут проводиться еженедельно по средам.
 
 
 
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Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь для продажи на торгах в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предлагаются...
 
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