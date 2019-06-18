Геннадий Федынич: Вот бы еще руководители наши пожили на $20 в месяц

Оказалось, что с похожей проблемой столкнулись и работники борисовского завода «Автогидроусилитель», которые только вчера получили первую часть заработной платы за май в размере $21,8.





Charter97.org попросил прокомментировать одного из лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича: Ситуацию на белорусских предприятиях сайтпопросил прокомментировать одного из лидеров независимого профсоюза РЭП





- Сразу хочу сказать, что если бы на предприятии в Гатово или Борисове работали члены профсоюза РЭП, то им бы однозначно выдавали зарплаты в срок, который указан в договорах. Мы стоим на защите наших людей, где бы они не работали и это не просто громкие слова.





За свои права нужно бороться. Не нужно позволять над собой издеваться. Ведь у многих работников семьи. ЖКХ, к примеру, не волнует ваша ситуация - оплата коммуналки должна быть своевременной.





Мне вот еще что интересно, а руководство себе тоже 20 рублей начислило или на карточку пришла зарплата в полном объеме? Вот бы еще чиновники наши попробовали прожить на эти несчастные 20 долларов...





В общем, молодцы работники в Гатово. Я бы на месте неформальных лидеров всех предприятий, где не платят, пришел бы и организованно прекратил работу хотя бы на час в знак протеста против издевательств над рабочим классом в виде невыплаты зарплат.





- Чтобы вы еще, как профсоюзный лидер, посоветуете рабочим, которым не платят зарплату?





- Им нужно самоорганизоваться. Создать, если вдруг пока не хотят вступать в независимый профсоюз, свой профсоюз. Они же уже платят взносы официальному профсоюзу, но разве могут на него рассчитывать?





Эти карманные профсоюзы поддерживают администрацию, а не рабочих. Как можно бездействовать, когда рабочий не получил зарплаты? Да это же катастрофа! Первостепенная задача нормального профсоюза - добиться выплаты заработка в срок. Точка.





Хочу обратиться к рабочим и сказать, что они могут прийти к нам за советом. Они могут пойти в суд и за каждый день задержки зарплаты еще получат пеню. Пусть руководитель ищет, где взять. Его проблемы.





Пусть работники не боятся и не верят болтовне про «войдите в положение предприятия». В положением рабочих и их семей никто входить не хочет.









- Действительно, в случае с Гатово официальные профсоюзы отмалчиваются. Есть ли в них вообще смысл?





- Вы знаете, как в народе называют официальные профсоюзы?





- Как?& ; >





- Отдел администрации по работе с рабочими. Тем не менее, у меня есть вопрос и ко многим рабочим — вы терпите такое отношение? Тогда перечисляйте им взносы! Даже если вы сейчас отобьете зарплаты, то что потом? Будете ждать очередной задержки?





Я хочу сказать, что если люди просыпаются и есть неформальные лидеры, значит, нельзя допустить их увольнения предприятия. Нужно держаться за своих лидеров. Они есть, в принципе, на каждом предприятии.





Подчеркну, если работники обратятся в наш профсоюз РЭП, то мы им окажем профессиональную консультацию, как себя вести в данной ситуации. Можно, например, объявить итальянскую забастовку - прийти на рабочее место и в течение какого-то времени ничего не делать. Только нужно договориться и действовать всем коллективом.





То есть, нужно самоорганизоваться и идти до конца в защите своих прав. Без самоорганизации ничего толкового не будет, понимаете.





Добьетесь маленьких побед и за вами пойдут все остальные. Рабочая солидарность очень важна. Обращайтесь к независимым профсоюз за солидарной поддержкой. Вам ее обязательно окажут.





- Скажите, а ситуация в Гатово и Борисове — это частные случаи или уже тенденция в Беларуси?





- Хочу сказать, что в профсоюз РЭП часто обращаются белорусы, столкнувшиеся с невыплатой зарплат. Мы решает подобные вопросы в порядке мирового соглашения или через суд. Отмечу, у нас не было случая, чтобы мы не выиграли судебное разбирательство и не решили с нанимателем вопрос о невыплате зарплаты.





Знаете, люди привыкли думать, что «ай, рассосется само». Ребята, ничего не рассосется, проблемы с выплатой зарплат будут только ухудшаться.









- Почему?





- Да потому, что производимая продукция должна быть конкурентоспособной по цене и качеству. Белорусские власти же хотят выехать за счет низкой рабочей силы, но у них это не пройдет. Уж за бесплатно мы не будем работать!





К сожалению, с таким подходом к образованию и заработной плате можно ждать еще большего оттока людей с наших предприятий и выезда их за пределы Беларуси.





Отток рабочих из Беларуси растет с каждым месяцем. Почему? Ответ простой. За работу нужно платить. Не должны люди работать за еду, оплату коммуналки и то с просрочкой.





- Вы вот говорите о работе за еду, а ведь власти каждый месяц отчитываются о «росте зарплат». Якобы средняя уже и за тысячу рублей перевалила...





- Смешно. Показали бы власти лучше отдельно реальную среднюю зарплату рабочего, обслуживающего персонала, руководителей, отдельно банкового сектора и, например, бюджетников и все станет на место. Пусть покажут, сколько на самом деле зарабатывают врачи, медсестры, санитарки.





Своей «статистикой» власти обезличивают каждую категорию работающих. Если мы хотим, чтобы она была прозрачной, то нужно по категориям работников показывать реальный уровень заработка. Власти же этого боятся. Они сегодня не способны поднять экономику из той ямы, в которую ее завели.





Повторюсь, поток уезжающих из страны шокирует и, к сожалению, только продолжит расти. Людей не остановят никакие «тунеядские» декреты Лукашенко. У них одна цель - прокормить семьи.





Сегодня зарплаты, особенно в регионах, не выдерживают никакой критики. В такой ситуации проблема с профессиональными кадрами с каждым годом будет ухудшаться. Естественно, это скажется на качестве и медобслуживания, и строительства, а также образования и услуг.





- Каким вы видите выход из ситуации?





- Осенью должны собраться все желающие, представители трудовых коллективов и выработать конкретные требования к правительству по уровню заработной платы и другим социально-экономическим направлениям. Эти требования нужно ребром поставить перед властями.





Если они эти обоснованные и законные требования не выполнят, то должны просто уйти и дать возможность действовать другим людям. Так делается во всем мире и Беларусь не должна быть исключением.





Власть должна работать на народ, а не сама на себя. Если мы это поймем, то наши люди будут жить достойно, многие вернуться на Родину и тогда Беларусь будет страной для жизни не в кавычках, а на самом деле.