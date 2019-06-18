Брестское «Динамо» организует прощальный матч Романа Василюка









«Прощальный матч Василюка планируется. Под какого-то «правильного» соперника мы его организуем. Рома в курсе, он готов. Все будет, ждем», - такое заявление в эфире «Радио Брест» заявил генеральный менеджер клуба Максим Краснобаев.





Напомним, Роман Василюк объявил о завершении игровой карьеры в январе нынешнего года - на этот сезон «Динамо» не включало его даже в заявку. Впрочем, и в прошлом году культовый форвард не особо играл: где-то мучили травмы, где-то проигрывал конкуренцию. В последний раз Василюк выходил на замену в июньском матче-2018 с минским «Торпедо», а в протокол попадал еще спустя 17 дней - на «Ислочь». С тех пор был еще выставочный матч на обновленном стадионе «Динамо» - и путь к завершению карьеры. В этом сезоне Роман успел отметиться в качестве амбассадора «детского класико».