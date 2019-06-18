ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское «Динамо» организует прощальный матч Романа Василюка

19.06.2019 09:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Легенде брестского футбола подберут «правильного соперника»



«Прощальный матч Василюка планируется. Под какого-то «правильного» соперника мы его организуем. Рома в курсе, он готов. Все будет, ждем», - такое заявление в эфире «Радио Брест» заявил генеральный менеджер клуба Максим Краснобаев.

Напомним, Роман Василюк объявил о завершении игровой карьеры в январе нынешнего года - на этот сезон «Динамо» не включало его даже в заявку. Впрочем, и в прошлом году культовый форвард не особо играл: где-то мучили травмы, где-то проигрывал конкуренцию. В последний раз Василюк выходил на замену в июньском матче-2018 с минским «Торпедо», а в протокол попадал еще спустя 17 дней - на «Ислочь». С тех пор был еще выставочный матч на обновленном стадионе «Динамо» - и путь к завершению карьеры. В этом сезоне Роман успел отметиться в качестве амбассадора «детского класико».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легенде брестского футбола подберут «правильного соперника»
 
Новости дня
Новости разные
 
Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика