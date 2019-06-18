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Туристам в Дубае выдадут бесплатные сим-карты
Источник материала: Партизан
Туристам, прибывающим в Дубай, выдадут бесплатные сим-карты сроком действия 30 дней.
Как сообщает портал «Русские Эмираты», туристам, прибывающим в Дубай, выдадут бесплатные сим-карты сроком действия 30 дней.
Сим-карты получат все совершеннолетние иностранные туристы, их можно взять на стойке иммиграции во всех трех терминалах аэропорта Дубая. На балансе каждой карты будет 3 минуты бесплатных разговоров и 20 мегабайт интернета. Сейчас власти работают над тем, чтобы запустить автоматическую деактивацию карты при выезде туриста из Эмиратов.
Решение принято для повышения уровня комфорта туристов на отдыхе в ОАЭ.
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Туристам, прибывающим в Дубай, выдадут бесплатные сим-карты сроком действия 30 дней.
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