Туристам в Дубае выдадут бесплатные сим-карты









Как сообщает портал «Русские Эмираты», туристам, прибывающим в Дубай, выдадут бесплатные сим-карты сроком действия 30 дней.





Сим-карты получат все совершеннолетние иностранные туристы, их можно взять на стойке иммиграции во всех трех терминалах аэропорта Дубая. На балансе каждой карты будет 3 минуты бесплатных разговоров и 20 мегабайт интернета. Сейчас власти работают над тем, чтобы запустить автоматическую деактивацию карты при выезде туриста из Эмиратов.





Решение принято для повышения уровня комфорта туристов на отдыхе в ОАЭ.



