- БАТЭ — участник Лиги чемпионов и Лиги Европы, они выходили из группы. Перед нами стоит большая задача. Нам выпал самый сложный оппонент из возможных. Мы хотим подготовиться к этим матчам как можно лучше. На данный момент мы знаем, что они в середине сезона, что они сейчас на втором месте, мы знаем, какие матчи у них впереди. Поэтому мы пошлем наблюдателей на матчи и сделаем все, чтобы подготовиться к играм оптимально, — передает слова Форналика