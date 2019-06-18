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Главный тренер "Пяста" Форналик — о БАТЭ: это самый сложный оппонент из возможных

19.06.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер польского "Пяста" Вальдемар Форналик прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги чемпионов. Его команда сыграет с БАТЭ.

- БАТЭ — участник Лиги чемпионов и Лиги Европы, они выходили из группы. Перед нами стоит большая задача. Нам выпал самый сложный оппонент из возможных. Мы хотим подготовиться к этим матчам как можно лучше. На данный момент мы знаем, что они в середине сезона, что они сейчас на втором месте, мы знаем, какие матчи у них впереди. Поэтому мы пошлем наблюдателей на матчи и сделаем все, чтобы подготовиться к играм оптимально, — передает слова Форналика football.by.
 
 
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Главный тренер польского "Пяста" Вальдемар Форналик прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги чемпионов. Его команда сыграет с БАТЭ.
 
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