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Найдена самая похожая на Землю планета - и она совсем близко

19.06.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из двух недавно обнаруженных планет может иметь наибольшее сходство с Землей, которое ученые идентифицировали по состоянию на сегодняшний день



Астрономы убеждены, что нашли две похожие на Землю планеты. Таким образом, число обнаруженных экзопланет с потенциально обитаемой средой выросло до 19-ти, пишет ScienceAlert.

Эти планеты лишь немного тяжелее Земли и расположены в так называемой обитаемой зоне, где вода может присутствовать в жидкой форме. Обе находятся на орбите звезды неподалеку от нас в созвездии Овна - всего в 12,5 световых годах.

Несмотря на близость к нам, звезду Teegarden обнаружили только в 2003 году. Она примерно в 10 раз легче Солнца и является одной из самых маленьких из известных нам звезд. Это старый ультрахолодный красный карлик, которому около 8 млрд.

Чтобы понять, есть ли у нее планеты, астрономы использовали телескоп нового поколения CARMENES испанской обсерватории Калар-Альто. После трех лет тщательных наблюдений ученые уверенно говорят, что все данные указывают на существование двух планет у этой звезды - Teegarden b и Teegarden c.


Teegarden b, у которой наивысший индекс подобия Земли (ESI) - самая внутренняя планета этой системы с периодом обращение всего 4,9 земных суток. Вероятность возникновения умеренной температуры поверхности на ней составляет 60%, что она где-то в пределах от 0°С до 50°C и, возможно, в среднем около 28°C.

Teegarden c находится дальше (проходит по орбите за 11,4 земных суток) и имеет температуру поверхности, более похожую на марсианскую - в среднем -47°C.

И хотя все это не значит, что планеты действительно обитаемы, такие данные, полагают астрономы, - многообещающий знак. Они считают, что если эти планеты - с атмосферой, они вполне могут быть пригодными для жизни.

 
 
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Одна из двух недавно обнаруженных планет может иметь наибольшее сходство с Землей, которое ученые идентифицировали по состоянию на сегодняшний день
 
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