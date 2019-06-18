В Бресте судят маршрутчика, который задавил на переходе ребенка. Родители не хотят ни денег, ни колонии

Источник материала: Tut.by

19 июня в суде Московского района Бреста началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 31-летнего водителя маршрутного такси за ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик .

ДТП произошло 4 марта. По версии обвинения, водитель маршрутки Ford Transit поворачивал из второй полосы кармана на улице Московской на улицу 28 Июля — в это время по регулируемому пешеходному переходу 10-летнего ребенка. Мальчик ударился в задний правый борт, упал на дорогу и попал под заднее колесо. От полученных травм школьник скончался на месте ДТП.

Следствие пришло к выводу , что в имеющейся дорожной обстановке водитель имел возможность видеть бегущего по тротуару к пешеходному переходу ребенка, а также видел, что в правой полосе замедлились и остановились перед пешеходным переходом два автомобиля. Несмотря на это, мужчина не предпринял мер к снижению скорости движения вплоть до остановки, что стало причиной ДТП и наступивших последствий.

Водитель свою вину признал в полном объеме. Ранее он судим не был, за несколько лет водительского стажа один раз становился виновником «железной» аварии. Женат, воспитывает малолетнего ребенка. Обвиняемый все еще числится в транспортной фирме водителем, но за руль пока не садится:

— Не езжу. Не могу после этой ситуации.

По его словам, в тот вечер он ехал по крайней правой полосе кармана улицы Московской. Увидев на перекрестке, что перед ним едут два автомобиля, маршрутчик перестроился в соседнюю, из которой также было разрешено поворачивать направо. После поворота он замедлился перед пешеходным переходом, посмотрел по сторонам, пропустил двух женщин, — и продолжил движение:

— Я не понимаю, как все произошло. Все так быстро… Я не заметил мальчика. Я поехал и только почувствовал, как качнуло машину. Не понял. Выбежал, посмотрел, а там лежал мальчик. Вызвал скорую. Я был в растерянности. Боялся подойти… Не знаю, как это произошло. Простите меня, — сказал водитель, обращаясь к потерпевшему отцу ребенка.

— Когда вы вышли из автомобиля, что увидели? — спросила гособвинитель.

— Увидел на асфальте лежащего мальчика без сознания, — ответил обвиняемый

— Подходили к нему?

— Подходил, но не трогал.

После аварии обвиняемый связывался с семьей погибшего мальчика по телефону, приносил извинения, предлагал помочь им материально, но отец ребенка отказался принимать деньги. В суде водитель маршрутки подчеркнул, что если потерпевшая сторона заявит требование о возмещении морального вреда, то он готов его выплатить.

Потерпевший отец ребенка в суде рассказал, что в тот вечер сын спешил на занятие по плаванью во Дворец водных видов спорта. Мальчик жил недалеко, до кружка обычно добирался сам, пешком. Отец подчеркнул, что его сын всегда соблюдал правила дорожного движения:

— Можно сказать, что у него даже был завышен инстинкт самосохранения. Он всегда переходил дорогу на зеленый, — подчеркнул отец. Он не знает, почему в тот вечер ребенок перебегал дорогу на мигающий зеленый.

О трагедии отец узнал от сотрудников милиции через несколько минут после аварии.

— Я побежал на место ДТП и увидел своего сына на асфальте. Он был накрыт брезентом.

Заявлять иск о возмещении вреда потерпевший отказался. Он сказал, что этот вопрос он обсуждал с супругой, и они пришли к мнению, что не хотят этих денег.

— Финансами нам не помочь.

Он также попросил суд назначить водителю наказание, не связанное с лишением свободы:

— Я не хочу, чтобы он садился в тюрьму.

Выступивший в суде в качестве свидетеля водитель Ford Galaxy, который стоял первым к «пешеходнику» в крайней правой полосе, рассказал, что перебегавшего дорогу мальчика он заметил, когда тот ударился в бок маршрутки:

— Это доля секунды. Он быстро бежал.

Другой свидетель аварии уверяет суд, что водитель и ребенок не видели друг друга:

— Ребенок был сконцентрирован на мигающем сигнале светофора, а водитель не видел пешехода — он у него был в слепой зоне.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Санкция статьи предусматривает исправработы, ограничение свободы или до пяти лет лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела продолжается в суде Московского района.

(Будет дополнено.)