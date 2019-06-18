Правда, что чем реже моешь голову, тем меньше она жирнится? Спросили у дерматолога

Источник материала: Tut.by

Как часто надо мыть голову и работает ли правило «чем реже мыть волосы, тем меньше они будут жирниться»? Мы спросили об этом кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, врача-дерматолога, косметолога, трихолога Наталию Крук.



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— Голову надо мыть по мере загрязнения. Ошибочно думать, что чем реже моешь волосы, тем дольше будет сохраняться их свежесть, — подчеркивает доктор. — При повышенной жирности кожи головы редкое мытье, наоборот, создает фон для размножения чрезмерного количества грибков. В таком случае продукты жизнедеятельности грибков раздражают кожу и приводят к развитию дерматозов, которые могут спровоцировать выпадение волос.

Как понять, что пора мыть голову?

— Ориентироваться нужно на визуальную картину в зеркале и появление физического дискомфорта, например, зуда. Если человек редко моет голову, кожное сало будет окисляться под воздействием кислорода и может спровоцировать неприятный запах.

Также периодичность мытья волос зависит от индивидуального гормонального фона (чем выше уровень андрогенов, тем активнее салоотделение) и ритма жизни пациента. Например, если вы активно занимаетесь спортом или работаете физически, то мыть голову надо чаще.

А обязательно мыть голову после каждой тренировки?



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Если волосы были чистыми до тренировки, то после физических нагрузок голову достаточно сполоснуть водой без использования шампуня. Как вариант, можно помыть волосы мягким безсульфатным шампунем, который подходит для ежедневного мытья и не пересушивает кожу головы. Но мягкие шампуни нельзя использовать на постоянной основе как единственное средство по уходу за волосами, — отмечает трихолог. — Они недостаточно тщательно очищают кожу, а обеспечивают, скорее, поверхностный уход. Если голова у вас быстро жирнится, лучше всего комбинировать мягкие шампуни со стимулирующими с высоким содержанием цинка, салициловой и гликолевой кислотами и противогрибковыми компонентами.

Если волосы быстро жирнеют, с моим здоровьем что-то не так?

— Если у человека волосы становятся несвежими уже к вечеру, это может быть проявлением жирной себореи (болезненного состояния кожи, обусловленного усиленным салоотделением. — Прим. TUT.BY). В таком случае стоит обратиться к врачу. Причем зачастую консультации дерматолога или трихолога недостаточно. Как правило, себорея вызвана комплексом причин и ее нельзя вылечить только наружной терапией. Для более тщательного обследования пациенту стоит обратиться к эндокринологу, андрологу или гинекологу.