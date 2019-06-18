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Белорусского анархиста, закидавшего 9 лет назад посольство РФ коктейлями Молотова, выслали из Украины

19.06.2019 11:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Из Украины выслали белорусского анархиста Александра Францкевича.

"Вчера вечером Александр Францкевич был задержан в Киеве предположительно сотрудниками СБУ и уже сегодня в 3 часа ночи депортирован на территорию РБ", - сообщила журналистка Евгения Долгая в Facebook.

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщалось, в конце августа 2010 года неизвестные бросили на территорию российского посольства в Минске две бутылки с зажигательной смесью, повредив автомобиль, принадлежащий дипломатическому ведомству. С места происшествия была изъята одна не разбившаяся бутылка объемом 0,33 литра, осколки еще одной бутылки и фитиль. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 339 (хулиганство) УК Беларуси.

Пять фигурантов этого дела, среди которых был и Францкевич, в мае 2011 года были осуждены на сроки от 3 до 8 лет. В 2013 году Францевич вышел на свободу, впоследствии получил вид на жительство в Украине.

 
Теги: Минск
 
 
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Из Украины выслали белорусского анархиста Александра Францкевича. "Вчера вечером Александр Францкевич был задержан в Киеве предположительно сотрудниками СБУ и...
 
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