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Беларусь подписала с Польшей соглашение о воздушной обстановке на госгранице

19.06.2019 10:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерства обороны Беларуси и Польши подписали техническое соглашение об обмене информацией о воздушной обстановке вблизи совместной государственной границы и полетах военных воздушных судов в воздушном пространстве двух стран.

"Реализация положений технического соглашения будет содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Беларуси и Польши в воздушном пространстве, контролю за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи государственной границы и при ее пересечении, укреплению доверия между государствами и региональной безопасности", - сказано в сообщении минобороны Беларуси. 

Документ подписан в рамках визита командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба в Польшу. Визит проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2019 год.

"В ходе визита состоялись переговоры с руководством оперативного командования Войска Польского, в ходе которых стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области ВВС и войск ПВО", - отмечается в сообщении.

 
 
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Министерства обороны Беларуси и Польши подписали техническое соглашение об обмене информацией о воздушной обстановке вблизи совместной государственной границы...
 
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